"Законы раздора": Канду заявил, что Додон обязан сделать это

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон будет обязан утвердить пакет законов, за которые парламент проголосовал повторно. Речь идет о решении передать Республиканский стадион в Кишиневе под строительство здания посольства США, законе о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы, реформе службы карабинеров и Кодекса аудиовизуальных услуг.

Такое заявление сделал спикер парламента Молдовы Андриан Канду в четверг на брифинге во время заседания высшего законодательного органа.

"Парламент повторно проголосовал за кодекс аудиовизуальных услуг. Парламент участвовал в разработке этого документа вместе с гражданским обществом, местными и международными экспертами",- сказал Канду.

По его словам, этот кодекс – фундаментальный документ, который поможет быстрее и лучше развивать в Молдове сектор СМИ. "К сожалению, Кодекс вернули на повторное рассмотрение с предложениями президента. Сегодня парламент рассмотрел их и отклонил", - отметил спикер.

Канду подчеркнул, что в ближайшее время, скорее всего, в пятницу или самое позднее - в понедельник, вместе с другими законами, которые были приняты парламентом повторно, этот Кодекс также будет передан на утверждение президенту.

"Он (президент Молдовы – ред.) обязан, согласно Конституции, промульгировать (от лат. promulgatio — оглашение). Это касается и закона о передаче земельного участка, отведенного под строительство здания посольства США, закона о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы, а также реформы службы карабинеров, ну и, конечно, Кодекса аудиовизуальных услуг", - подчеркнул Канду.

Противоборство в верхах власти

Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента республики — с другой продолжается с момента, когда Додон вступил в должность главы республики. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: глава республики настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, и сотрудничестве со всеми партнерами во благо интересов Молдовы, тогда как парламентское большинство и назначенное им правительство склоняются в сторону Запада, а именно — Евросоюза.

© Sputnik / Osmatesco Что будет, если Додон повторно отклонит продажу Республиканского стадиона

Однако противоборство в верхах власти наблюдается и на законодательном уровне — президент блокирует инициативы проевропейской власти, а предложения лидера республики не находят поддержки среди части депутатов.

Что будет, если Додон откажет парламенту?

Ранее депутат парламента Сергей Сырбу заявлял, что если президент во второй раз не подпишет данные законопроекты, это может повлиять на процедуру констатации невозможности главы государства временно исполнять свои обязанности.

"Вторая непромульгация может повлиять не на отстранение от должности (это неправильная формулировка с юридической точки зрения), а на процедуру констатации невозможности президента временно исполнять свои обязанности. Тогда спикер парламента может промульгировать этот закон", — добавил Сырбу.

Что будет, если Додон повторно отклонит продажу Республиканского стадиона>>>

История повторяется. По такой процедуре в обход президента были приняты уже несколько решений — в частности утверждены поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в республике новостных и аналитических передач стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, среди них — Россия. По такой же процедуре были проведены неоднократные перестановки в кабмине.