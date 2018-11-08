Тирасполь: в переговорном процессе нет ожидаемого результата

Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья рассказал лидеру региона о текущей ситуации в переговорах по молдо-приднестровскому урегулированию.

ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Нединамичным в процессе переговоров между Кишиневом и Тирасполем остается решение вопросов телекоммуникаций, а также связанные с доставкой топлива и полноценной работой северной ветки железной дороги Приднестровья. Такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече с лидером региона Вадимом Красносельским, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Низкая динамика в решении

По словам Игнатьева, протокольное решение по вопросам телекоммуникаций молдавская сторона пока не выполнила. Была подписана дорожная карта, в которой определили сроки для решения данной проблемы. Первый срок – середина июля, второй – середина сентября.

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"До этих дат молдавская сторона должна была принять решение по распределению частот и по законодательному закреплению этих действий. К сожалению, дорожная карта так и не реализована", – отметил глава МИД.

Как рассказал Игнатьев, вопросы, связанные с восстановлением полноценной работы северной ветки железной дороги, не удается закрыть на протяжении более чем трех лет.

"Нетарифные барьеры все еще существуют, лишая возможности в полной мере использовать потенциал ПЖД", - подчеркнул он.

По его словам, продолжаются переговоры по темам финансов и межбанковского взаимодействия, а в решении вопроса о прекращении уголовных дел наблюдается низкая динамика.

Формат "5+2" как действенная площадка

Вадим Красносельский отметил снижение результативности деятельности рабочих групп, а именно в практической реализации достигнутых участниками переговорного процесса договоренностей.

"Я не говорю, что механизм не работает. Но пока нет ожидаемого результата. Очень важно вынести все актуальные вопросы, как мы уже неоднократно делали, на площадку формата "5+2", где, помимо приднестровской и молдавской сторон, в обсуждении примут участие гаранты - Россия и Украина, наблюдатели - ОБСЕ, ЕС и США", – пояснил он.

По мнению Вадима Красносельского, проведение встреч на высшем уровне оправданно только при наличии актуальной и емкой повестки, но таковой на сегодняшний день нет.

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"Те вопросы, которые находятся в поле зрения формата "5+2" и являются предметом рассмотрения рабочих групп, в компетенцию президента Республики Молдова не входят, то есть их обсуждение с ним нецелесообразно", - сказал он.

По словам Красносельского, у президента Молдовы должна быть своя повестка, отличная от повестки формата "5+2". Поэтому на данный момент он считает необходимым сконцентрировать внимание на деятельности рабочих групп, работать с переговорщиками со стороны Молдовы, сосредоточиться на созыве и проведении очередного раунда переговоров в формате "5+2".

"Это действенная площадка, на которой можно реально прийти к компромиссным решениям, добиться практического результата по тем вопросам, которые до сих пор не решены", - заявил лидер Приднестровья.