Красносельский готов рассмотреть повестку новой встречи с президентом Молдовы

Лидер непризнанной ПМР заявил, что необходимо сконцентрироваться на текущем переговорном формате по урегулированию конфликта .

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил в четверг, что готов рассмотреть повестку новой встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном.

© Sputnik / Евгения Новоженина Додон рассказал, когда Кишинев выскажет единую позицию по Приднестровью

"Я приветствую формат "5+2", надо сконцентрироваться на нем. А если у президента Республики Молдова появится повестка новой встречи, мы ее рассмотрим. О декабрьской встрече говорить рано", – заявил Красносельский на встрече с главой внешнеполитического ведомства Левобережья Виталием Игнатьевым.

Ранее глава молдавского государства сообщил, что до конца года планирует еще раз встретиться с лидером непризнанной ПМР.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате состоялся 29-30 мая 2018 года в Риме.

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