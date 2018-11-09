Выборы в парламент Молдовы в 2019 году пройдут по новым правилам

Депутаты решили внести изменения в электоральное законодательство: как пройдут выборы в парламент Молдовы в 2019 году?

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Парламент Молдовы проголосовал сразу в двух чтениях за проект, который касается отмены "дня тишины" и агитации в день выборов или референдума. Споры по поводу инициативы продолжались среди депутатов долго. Дискуссии были крайне эмоциональные и жаркие. Оппозиционные депутаты высказывались против, отмечая бесполезность подобных изменений в законодательстве. Однако парламентскому большинству их доводы показались не убедительными. В итоге поправки все-таки одобрили.

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О каких изменениях идет речь?

Одобренные поправки предполагают отказ от "дня тишины", то есть агитация в день выборов разрешается, но на дистанции не менее 100 метров от избирательного участка.

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При этом электоральная агитация или агитация в поддержку референдума в избирательном участке или ближе, чем в 100 метрах от него, в день голосования будет наказываться. Для физических лиц штраф составит 300-600 леев, а для ответственных лиц или электоральных кандидатов – тысяча 200 – тысяча 500 леев.

Предложение об отмене ограничений, связанных с агитацией накануне выборов и в день голосования, вписывается в отчет об анализе, экспертизе и оценке электорального законодательства, которое было в основе признания недействительными новых местных выборов в муниципии Кишинев. Согласно этому отчету, "день тишины" не регламентируется в международной практике, и его отмена не повлияет на принципы, закрепленные в избирательном законодательстве. Эта позиция также была поддержана Ассоциацией Promo-LEX. В тоже время, рекомендуется регламентировать услуги электоральной рекламы, дебатов в интернете и социальных сетях, а также некоторые четкие положения по борьбе с пропагандой в сети, в частности, для предотвращения фейк-новостей.

Что говорили депутаты?

Председатель парламентской юридической комиссии Раиса Апольски, которая также входит в число авторов проекта, ответила на многочисленные вопросы и реплики депутатов.

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Либерал Лилиан Карп объявил, что фракция Либеральной партии не поддержит проект, который, по его мнению, является фарсом. Сторонники главного униониста Михая Гимпу считают, что отмена "дня тишины" позволит подкупать избирателей.

"Поверим в искренность, когда сможем регламентировать электоральную кампанию и в социальных сетях", - сказал Карп.

Члены фракции коммунистов также заявили о бесполезности этого проекта.

Либерал-демократ Юрие Цап отметил, что для начала необходимо решить проблемы функционирования судейской системы в Молдове и затем голосовать по такому проекту. "Удобная позиция, переложить вину на кого-то. Можете предложить проект, который, по вашему мнению, решит электоральные пробелы", - добавил он.

По его словам, документ единогласно поддержали члены юридической комиссии для передачи на рассмотрение и утверждение в парламент.

"Утвердив этот проект, будет устранен важный источник возможных предвыборных судебных разбирательств, и свобода мнений и выражения будет укреплена", - сказала Апольски.

Утвержденные парламентом поправки вступят в силу с момента публикации в Официальном мониторе страны.

Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.