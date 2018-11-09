Председатель ОБСЕ 2019 года узнал перспективу переговоров по Приднестровью

Госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики посетил с визитом приднестровский регион и встретился с главой внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР.

ТИРАСПОЛЬ, 9 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. С ознакомительным визитом в Приднестровье побывала делегация Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики во главе с государственным секретарем Лукашем Паризеком.

© Sputnik / Ирина Ляхова Москва и Тирасполь сошлись во мнении по переговорам в формате "5+2"

Как известно, Словакия в 2019 году возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в задачи которой входит в том числе урегулирование молдо-приднестровского вопроса.

Приднестровье может послужить примером

Встреча состоялась на площадке внешнеполитического ведомства Приднестровья. Лукаш Паризек отметил, что одна из главных задач его визита – понять, какие практические шаги сможет предпринять председательство Словакии в ОБСЕ для того, чтобы "ежедневная жизнь людей улучшилась", сообщили в пресс-службе приднестровского МИДа.

"В рамках ОБСЕ есть множество вызовов касательно безопасности и конфликтов, которыми необходимо заниматься организации. Уже сейчас могу сказать, что здесь, кажется, есть больше всего потенциала для прорыва, для конкретных шагов, которые уже осуществляются и могут послужить примером в будущем для других регионов", – сказал словацкий дипломат.

Приднестровская сторона - за диалог

Виталий Игнатьев выразил надежду, что молдо-приднестровское урегулирование станет важным направлением работы председательства Словакии в ОБСЕ в 2019 году, и подчеркнул приверженность приднестровской стороны поиску путей для конструктивного диалога.

"Мы рады вниманию словацкой стороны, и я считаю, что у нас есть объективно совпадающие интересы, связанные с поиском решений застарелых проблем. Я убежден, что мы должны снимать ограничения, рестрикции, санкции и прочие негативные аспекты, которые мешают нормальной жизни людей во всех сферах: в экономике, свободе передвижения, образовании", – заявил дипломат.

Виталий Игнатьев в очередной раз подтвердил готовность приднестровской стороны к активной работе в рамках "Постоянного совещания..." - международного формата "5+2", в котором участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

"Мы воспринимаем данный формат как рабочую площадку и механизм, который помогает привлекать международных партнеров, использовать их экспертизу и придавать дополнительный импульс диалогу сторон", – подчеркнул он.

Участники дискуссии обратили внимание на то, что площадка "Постоянного совещания..." до сих пор носит название "Братиславский формат", поскольку именно в столице Словакии было проведено первое заседание "Постоянного совещания..." (тогда в формате "3+2"). Стороны выразили также обоюдную готовность к встрече до конца нынешнего года.