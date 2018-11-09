Михалко поддержал проведение в скором времени переговоров в формате "5+2"

Делегация Европейского союза в РМ во главе с Петером Михалко находится c рабочим визитом в Тирасполе.

ТИРАСПОЛЬ, 9 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Глава делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко поддерживает инициативу проведения в ближайшее время встречи участников формата "Постоянного совещания…" (формата "5+2", в котором Молдова и Приднестровье выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели). Об этом он заявил на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Европейский союз является сторонником принципа результативности встреч и будет стремиться оказать сторонам переговорного процесса посильное содействие", - подчеркнул дипломат, приветствуя стремление Приднестровья к практическому решению существующих проблем.

Лидер Приднестровья также отметил целесообразность проведения в ближайшей перспективе очередной встречи участников формата "5+2".

"Необходимо провести ревизию уже достигнутых договоренностей и сообща проанализировать причины неисполнения некоторых из них. Кроме того, сохраняются вопросы, решение по которым пока не найдено", - подчеркнул Красносельский.

© Sputnik / Irina Leahova Тирасполь: в переговорном процессе нет ожидаемого результата

По его словам, в безотлагательном обсуждении и практическом разрешении нуждаются вопросы в области телекоммуникации, банковской сферы, а также в деле обеспечения полноценного железнодорожного сообщения, функционирования совместных молдо-украинских постов, закрытия политически мотивированных уголовных дел.

Собеседники также обсудили вопросы экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Приднестровья и Европейского союза.