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Военнослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии

Минобороны: на территории Молдовы могут пройти совместные учения с НАТО

© Photo: Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie
Политика
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По мнению министра обороны Евгения Стурзы, нейтралитет республики не распространяется на проведение в стране маневров с участием военных блоков.

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Молдова обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений на территории республики, заявил в пятницу министр обороны Евгений Стурза в эфире одного из телеканалов.

Глава минобороны считает, что военный центр в Бульбоаке становится ультрасовременным центром с инфраструктурой последнего поколения.

"Молдова с 2004 года не принимала у себя учений, и это важный шаг вперед для страны", — сказал министр.

Если совместные с НАТО учения состоятся, то они будут первыми за последние четырнадцать лет с участием военных Североатлантического Альянса.

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По словам Стурзы, нейтралитет Молдовы не мешает Национальной армии проводить совместные учения с разными партнерами.

"Мы пытаемся усилить этот процесс. Мы участвовали, участвуем и будем участвовать в военных учениях", — заявил Стурза. Министр обороны сообщил, что в настоящее время продолжается обсуждение с "партнерами по развитию" расширение географии учений, чтобы улучшить взаимодействие молдавских военных с военными других стран.

По мнению министра, эта работа необходима, чтобы молдавские военные могли перенять опыт государств, которые участвуют в вооруженных конфликтах.

"Нам негде получить такой опыт, кроме как из совместных военных учений", — сказал Стурза.

Кроме того, министр сообщил, что Молдова уже закупает оружие "последнего поколения", которое соответствуют критериям, принятым в армиях стран НАТО.

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Согласно Конституции Молдовы, у республики нейтральный статус, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

В Кишиневе работает информационный центр альянса, а в декабре 2017 года открылось и Бюро по связям с НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдовы. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.

Согласно многочисленным социологическим опросам, большая часть населения республики высказывается против вступления Молдовы в НАТО.

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Последние по времени учения на территории Молдовы, в которых принимали участие подразделения иностранных армий, состоялись в сентябре 2018 года. В маневрах "Огненный щит-2018"были  задействованы около 800 молдавских военных, а также представители вооруженных сил Румынии и США.

По словам заместителя начальника генштаба Эдуарда Охладчука, цель учебных маневров "заключалась в совместной подготовке артиллерийских подразделений, а также повышении уровня взаимодействия армий стран-партнеров".

Учения "Огненный щит" проводятся в Молдове уже четвертый год подряд и входят в план подготовки Национальной на 2018 год, однако совместных учений с участием НАТО в стране не было с 2004 года.

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