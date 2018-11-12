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Майя Санду и Андрей Нэстасе

Капризы Майи Санду и Андрея Нэстасе: почему они отмалчиваются

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Почему Майя Санду не спешит на слушания в парламент по поводу деятельности фонда "Открытый диалог" и финансирования им некоторых политических партий.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Парламентская спецкомиссия продолжает слушания по выяснению фактических и правовых обстоятельств вмешательства фонда Otwarty Dialog ("Открытый диалог") и его основателя Людмилы Козловской во внутренние дела Молдовы, а также финансирования этой организацией некоторых политических партий.

"Комиссия намеревалась получить ответы из первых уст на ряд вопросов и сопоставить информацию приглашенных на заседание с уже имеющейся, учитывая характер расследования", - отметили в пресс-службе парламента.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Там сообщили, что на слушания пришли лишь представители компании Promo-LEX, которых пригласили для консультации по электоральному законодательству в контексте рассматриваемого вопроса.

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"Некоторые лица проигнорировали приглашение следственной комиссии и не явились на слушания, несмотря на юридическое обязательство, которое у них есть. Майя Санду и Андрей Нэстасе пришли в парламент, но отказались предстать перед спецкомиссией, чтобы ответить на вопросы", - отметили в пресс-службе.

Капризы Санду…

Как отметил председатель комиссии Игорь Время, слушания были перенесены с прошлой недели на этот понедельник, потому что Санду решила в данной ситуации отложить заседание, чтобы у нее была возможность присутствовать на нем.

"Затем госпожа Санду выдвинула еще одну причину – факт того, что она будет участвовать на заседании только в присутствии прессы. Это не является серьезной причиной для обоснования участия. Более того, заседания в закрытом режиме – это не мой каприз или коллег по комиссии. Это определено характером информации, которую некоторые ведомства представили нам", - сказал Время.

По его словам, собрана информация местных и иностранных спецведомств. Некоторые из них попросили, чтобы полученные данные не предавались огласке хотя бы на этом этапе, потому что информация проверяется и существуют определенные риски.

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"Мы вынуждены подчиняться, потому что это касается не только Республики Молдова. Последствия этого дела видны на международном уровне", - добавил Время.

Итоги первого раунда слушаний

Ранее депутаты заслушали представителей МВД, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, СИБ, Генпрокуратуры и Центризбиркома. Слушания проходили в закрытом режиме. 

Михай Гимпу
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как пояснили в парламенте, такое решение приняли в связи с обращением Генпрокуратуры и СИБ с учетом конфиденциальности предоставленных материалов. Речь идет, в том числе, об информации, которая поступила от зарубежных ведомств и не может быть обнародована без их согласия.

Из первой информации, полученной спецкомиссией, установлено, что существует не одна, а несколько зарубежных НПО, осуществляющих деятельность, которая может противоречить законодательству Молдовы, и которая может рассматриваться как вмешательство во внутреннюю политику республики. Кроме того, выявлены элементы, касающиеся незаконного финансирования некоторых политических организаций и политиков. Исходя из полученной информации следует, что в этом деле помимо нескольких НПО, созданных вокруг Otwarty Dialog, возможно задействованы еще несколько компаний.

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Учитывая важность информации, предоставленной этими ведомствами, спецкомиссия запросила дополнительные данные, чтобы понять, как эта группа иностранных НПО "работала" на территории Молдовы, и в какой степени данные действия могли повлиять на внутреннюю политику или затронуть национальную безопасность страны.

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Комиссия также хочет понять, в какой степени информация, появившаяся в СМИ о связях данных НПО с иностранными секретными службами, лицах, участвовавших в банковской краже в нашей стране, и молдавских политиках, поддерживается официальной информацией. Полученные ответы будут проанализированы и представлены в окончательном докладе комиссии", - сообщили в парламенте.

Цели спецкомиссии

Поводом для создания спецкомиссии стала информация, появившаяся в прессе, согласно которой существует тесная связь между фондом Otwarty Dialog и несколькими партиями, входящими в состав высшего законодательного органа Молдовы, а также оппозиционными внепарламентскими политформированиями. По словам демократов, которые настояли на создании этой спецкомиссии, речь идет о партии "Действие и солидарность", которой руководит Майя Санду, о партии "Платформа "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, а также о Либерально-демократической партии, которая насчитывает пять депутатов в действующем составе парламента.

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Парламент создал эту комиссию 4 октября. Решения этой спецструктуры представят депутатам и общественности после того, как будет рассмотрена вся информация.

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