Число депутатов парламента Молдовы может сократиться

Громкое заявление Демпартии: парламент заметно поредеет, а граждане страны смогут сами лишать депутатов мандата. Демократы предложили провести референдум по этим вопросам в день выборов в парламент Молдовы 24 февраля 2019 года.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Демократическая партия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предложила оптимизировать высший законодательный орган страны, сократив число депутатов со 101 до 61.

"Обсудили с коллегами политическую реформу, которую мы обещали на конгрессе партии в 2016 году, когда я был избран председателем партии. Реформа предполагает оптимизацию правительства и парламента, передачу реального контроля парламента в руки народа, а также поиск рычагов санкционирования гражданами страны тех, кто не работает в течение своего мандата", - заявил лидер Демпартии Владимир Плахотнюк на еженедельном брифинге во вторник.

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По его словам, оптимизация правительства уже началась – выполнены первые этапы реформы, а именно сокращено число министерств и государственных ведомств.

"Сегодня мы обсуждали аспекты, касающиеся эффективности парламента. Пришли к выводу, что наши инициативы надо обсудить, в первую очередь, с гражданами. Если люди поддержат их, то будем дальше говорить с местными экспертами и специалистами Венецианской комиссии, чтобы вместе прийти к единой форме внедрения этой реформы", - отметил Плахотнюк.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в парламент Молдовы в 2019 году пройдут по новым правилам

Он отметил, что первое предложение Демпартии заключается в оптимизации парламента, а именно сократить число депутатов со 101 до 61. Как считает Плахотнюк, оптимизированный, хорошо структурированный и организованный парламент, будет более эффективным.

"Депутаты будут более ответственными, а за их деятельностью будет лучше следить народ. Второе предложение Демпартии касается контроля гражданами депутатов, а именно, чтобы люди могли лишать парламентариев мандата, когда законодатели разочаровали их", - отметил лидер демократов.

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Он пояснил, что референдум по таким вопросам не был инициирован сейчас, во-первых, чтобы избежать дополнительных трат бюджетных денег, а, во-вторых, явка на плебисцит была бы очень низкой и был риск получить спорный результат, который, возможно, не отразит мнение большинства населения страны.

"Поэтому вместе с проведением парламентских выборов 24 февраля 2019 года появляется своевременный момент для проведения референдума, чтобы не тратить дополнительно общественные деньги", - заявил Плахотнюк.

Как ожидает лидер Демпартии, проведение референдума в один день с выборами в парламент может гарантировать высокую явку.

"Потому что, по обыкновению, явка на парламентских выборах высокая. Мы решили подготовить инициативу об организации референдума и проведении в один день с выборами в парламент 24 февраля и уверены, что это поможет принимать решения в следующем парламенте, где Демпартия будет представлена", - заключил Плахотнюк.