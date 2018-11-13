Тирасполь надеется на интерес ООН к молдо-приднестровскому урегулированию

ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье надеются на то, что для ООН молдо-приднестровское урегулирование останется приоритетным направлением деятельности в 2019 году. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства приднестровского региона Виталий Игнатьев на встрече с делегацией международной организации, которую возглавил руководитель отдела по взаимодействию со странами Восточной Европы Департамента ООН по политическим вопросам Эрван Пушу, сообщили в МИД Приднестровья.

"Укрепление и расширение сотрудничества с ООН является важным направлением внешней политики Приднестровья. Надеемся, что молдо-приднестровское урегулирование сохранит свои позиции в качестве приоритета ООН и в 2019 году", - отметил Игнатьев.

Собеседники обсудили текущую ситуацию в переговорном процессе между Тирасполем и Кишиневом, вызовы и перспективы урегулирования конфликта, а также вопросы, связанные с соблюдением и защитой прав жителей Приднестровья.

В завершение встречи стороны условились поддерживать контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.