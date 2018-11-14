Демпартия просит ЕС проверить связи Санду и Нэстасе с банковским скандалом

Молдавские демократы подали в офис делегации ЕС 100 тысяч подписей в поддержку петиции по проверке европейскими структурами возможной связи Майи Санду и Андрея Нэстасе с банковским скандалом.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Заместитель генерального секретаря Демократической партии Молдовы Еуджен Никифорчук подал в среду в офис делегации Европейского союза в республике петицию с просьбой к европейским структурам проверить возможные связи бывшего руководства Либерально-демократической партии (ЛДПМ), а также лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду и главы партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе с банковским скандалом 2013-2014 годов. В поддержку этого обращения собрано порядка 100 тысяч подписей.

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Никофорчук выразил уверенность, что европейские структуры примут во внимание мнение свыше 100 тысяч граждан Молдовы и будут объективно анализировать банковский скандал.

В петиции сказано, что реализовать банковскую аферу удалось, в том числе, и на территории ЕС, поэтому расследование надо проводить и на европейском уровне. В тексте обращения также сказано, что есть серьезные признаки того, что ЛДПМ использовала в электоральной кампании 2014 года средства, полученные в рамках банковской аферы. К слову, по спискам либерал-демократов тогда проходила и Майя Санду. Из того же денежного источника финансировались и протесты Андрея Нэстасе в 2015 году.

Кроме того, в петиции обозначена просьба проверить на европейском уровне отношения фонда Otwarty Dialog с Санду и Нэстасе.

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Спецрасследование парламента

В начале октября этого года парламент Молдовы сформировал спецкомиссию по выяснению фактических и правовых обстоятельств вмешательства фонда Otwarty Dialog ("Открытый диалог") и его основателя Людмилы Козловской во внутренние дела Молдовы, а также финансирования этой организацией некоторых политических партий.

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Поводом для создания спецкомиссии стала информация, появившаяся в прессе, согласно которой существует тесная связь между фондом Otwarty Dialog и несколькими партиями, входящими в состав высшего законодательного органа Молдовы, а также оппозиционными внепарламентскими политформированиями. По словам демократов, которые настояли на создании этой спецкомиссии, речь идет о партии "Действие и солидарность", которой руководит Майя Санду, о партии "Платформа "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, а также о Либерально-демократической партии, которая представлена пятью депутатами в действующем составе парламента.

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Решения этой спецструктуры представят депутатам и общественности после того, как будет рассмотрена вся информация.