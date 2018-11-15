На кого работают некоторые партии в Молдове: комиссия готовит ответ

Совсем скоро в парламенте представят отчет по поводу отношений фонда "Открытый диалог" с некоторыми политическими партиями республики.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Следственная комиссия по выяснению фактических и правовых обстоятельств вмешательства фонда Otwarty Dialog ("Открытый диалог") и его основателя Людмилы Козловской во внутренние дела Молдовы, а также финансирования этой организацией некоторых политических партий завершила свою работу и утвердила соответствующий отчет. Подобное заявление сделал в четверг председатель комиссии Игорь Время.

По его словам, в докладе отражены все выводы и рекомендации. Отчет, как отметил депутат, представят в парламенте.

"Некоторые приглашенные нами отказались приходить на слушания. Они решили сделать публичные заявления, в том числе, в адрес следственной комиссии. Мы с коллегами по комиссии решили представить часть вопросов, которые мы хотели обсудить вместе с этими приглашенными, и которые остались, к сожалению, без ответа", - сказал Время.

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По его словам, приглашенным на слушания представили помимо публичной информации и некоторые доказательства, которые и привели к закрытому характеру следственной комиссии.

Ранее в пресс-службе парламента сообщали, что некоторые лица проигнорировали приглашение следственной комиссии и не явились на слушания, несмотря на юридическое обязательство, которое у них есть. Стало известно также, что глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе пришли в парламент, но отказались предстать перед спецкомиссией, чтобы ответить на вопросы.

В начале октября этого года парламент Молдовы сформировал спецкомиссию по выяснению фактических и правовых обстоятельств вмешательства фонда Otwarty Dialog ("Открытый диалог") и его основателя Людмилы Козловской во внутренние дела Молдовы, а также финансирования этой организацией некоторых политических партий.

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Поводом для создания спецкомиссии стала информация, появившаяся в прессе, согласно которой существует тесная связь между фондом Otwarty Dialog и несколькими партиями, входящими в состав высшего законодательного органа Молдовы, а также оппозиционными внепарламентскими политформированиями. По словам демократов, которые настояли на создании этой спецкомиссии, речь идет о партии "Действие и солидарность", которой руководит Майя Санду, о партии "Платформа "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, а также о Либерально-демократической партии, которая представлена пятью депутатами в действующем составе парламента.

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Решения этой спецструктуры представят депутатам и общественности после того, как будет рассмотрена вся информация.