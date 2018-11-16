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Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.

Премьер Павел Филип раскритиковал резолюцию Европарламента по Молдове

© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Глава молдавского кабмина назвал документ "сугубо политическим", подчеркнув, что в отношении других стран подобные резолюции не принимались.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип считает, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом, который призван поддержать оппозицию. Об этом сообщило РИА Новости

"Я считаю, что этот документ — сугубо политический, потому что в отношении других стран подобные резолюции не принимались, особенно накануне предвыборной кампании. С моей точки зрения, это документ, который поддерживает оппозицию в Кишиневе", — сказал Филип в эфире одного из частных телеканалов.

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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Премьер признал, что в Молдове есть проблемы, в том числе перечисленные в отчете, но достигнут и определенный прогресс. "Я не считаю Молдову захваченным государством, государственные учреждения не захвачены, но у нас существует концентрация власти", — объяснил Филип.

Европарламент одобрил в среду резолюцию, в которой выразил обеспокоенность отступлением от демократических стандартов в республике, положением дел в сфере юстиции и борьбы с коррупцией и призвал ЕС не размораживать помощь Кишиневу до выборов в 2019 году.

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Депутаты Европарламента призвали молдавские власти решить эти проблемы, подтвердив, что финансовая поддержка ЕС должна предоставляться только после парламентских выборов, запланированных на февраль 2019 года, при условии, что они будут проведены в соответствии с международными стандартами и оценены специализированными международными органами.

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