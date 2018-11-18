Шпионские игры: чиновник ЦРУ тайно посещал Корею

Предполагается, что в ходе этого визита стороны обсуждали разрешение противоречий, связанных с денуклеаризацией и взаимными шагами двух стран в этом направлении.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Переговоры с представителями КНДР и Южной Кореи провел высокопоставленный чиновник из ЦРУ. Об этом сообщило агентство Рехнал со ссылкой на дипломатический источник. Причем сообщается, что сотрудник совершил тайный визит в страну.

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"По данным дипломатического источника, осведомленного о американо-северокорейских переговорах, глава (корейского) центра Эндрю Ким с 14 числа по сегодняшний день в течение четырех дней находился с визитом в Южной Корее и провел консультации с представителями южнокорейского правительства, а также пообщался с северокорейским коллегой через канал в Пханмунджоме", - сообщает агентство.

Предполагается, что стороны обсудили разрешение противоречий, связанных с денуклеаризацией и взаимными шагами двух стран в этом направлении в преддверии переговоров между госсекретарем США Майком Помпео и заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем, передает РИА Новости.

Как отмечает Ренхап, Эндрю Ким был в составе делегации на переговорах Помпео в Пхеньяне в октябре и почти всегда принимает участие в переговорах США и КНДР на высоком уровне.

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Встреча Помпео и Ким Ён Чхоля в Нью-Йорке была запланирована на прошлую неделю, но не состоялась из-за несовместимости графиков. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры будут проведены в другое время.