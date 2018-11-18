В Кишиневе проходит масштабный митинг социалистов

Сторонники Игоря Додона и ПСРМ прошли маршем к площади Великого Национального собрания.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. В Кишиневе проходит массовая акция протеста, организованная Партией социалистов (ПСРМ). По сообщению организаторов, в акции принимают участие десятки тысяч жителей Молдовы.

Манифестанты прошли двумя колоннами по центру Кишинева, от цирка и от Академии наук к площади Великого Национального собрания, где собрались сторонники Игоря Додона и ПСРМ.

Протестующие скандировали "Молдова!", "За президента!", "Социалисты!", "Победа!".

По заявлению председателя ПСРМ Зинаиды Гречаной, цель акции протеста — продемонстрировать несогласие с политикой властей, чье девятилетнее правление она назвала "разрушительным".

Движение транспорта в центре Кишинева во время движения колонн было ограничено.