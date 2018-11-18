На митинге ПСРМ принята резолюция о переходе к президентской республике

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Президенту нужна поддержка в парламенте и в правительстве, заявил президент Молдовы Игорь Додон на митинге, организованном Партией социалистов (ПСРМ) на площади Великого Национального собрания в воскресенье, 18 ноября.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Кишиневе прошел масштабный митинг социалистов

Глава государства сказал, что пришел поддержать коллег из ПСРМ и сообщил, что митинг вписывается в ряд мероприятий по консолидации общества в контексте предстоящей избирательной кампании на парламентских выборах.

Додон подверг критике действия проевропейских властей, которые препятствуют работе президента, пользуясь тем, что его полномочия ограничены. Он выразил надежду, что на выборах депутатов парламента социалисты получат большинство, что позволит расширить полномочия главы государства, и назвал реальными шансы этой партии на победу.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой перечислены основные задачи социалистов, которые пропрезидентская партия намерена решить после парламентских выборов. В их числе расширение полномочий президента и переход к президентской республики, подача заявки о членстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и урегулирование замороженного приднестровского конфликта.

В резолюции говорится о необходимости не допустить административно-территориальной реформы, в рамках которой планируется отказ о деления страны на районы. Во внешней политике предлагается строго придерживаться принципа нейтралитета Молдовы.

Парламентские выборы назначены на 24 февраля 2019 года.