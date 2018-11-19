Рабочий визит Додона в Россию: выступление в Госдуме и встреча с диаспорой

Подробности предстоящего визита президента Молдовы в Российскую Федерацию: с кем именно запланированы встречи у Игоря Додона?

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в республике Олегом Васнецовым детали своего предстоящего визита в РФ.

"Обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, ситуацию во внутренней и внешней политике страны. Отдельно рассмотрели программу предстоящего рабочего визита президента Молдовы в РФ", - написал Додон в Facebook по итогам встречи с российским дипломатом.

Выступление в Госдуме РФ

Как отметил Додон, стороны обговорили его планируемое выступление перед депутатами Госдумы России, а также двусторонние встречи с высокопоставленными представителями российского руководства.

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Ранее сообщалось, что выступление президента Молдовы на пленарном заседании Госдумы намечено на 21 ноября, перед которым состоится беседа с председателем ГД Вячеславом Володиным.

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Встречи с молдавской диаспорой

Кроме того, Додон и Васнецов обсудили его предстоящие встречи с представителями молдавской диаспоры в России.

Встречи пройдут в Москве 24 ноября, в концертном зале отеля "Космос" (проспект Мира, 150, станция метро ВДНХ) и в Санкт-Петербурге 25 ноября в зале Дворца культуры и техники имени И. И. Газа (проспект Стачек, 72, станция метро "Кировский завод").

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Ранее Додон сообщал, что представит соотечественникам обширный отчет о политической и экономической ситуации в республике. Также Додон намерен рассказать о возможностях расширения молдавско-российского сотрудничества.

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Напомним, президенты России и Молдовы договорились об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших 26-ю статью российского федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в марте 2017 года. Тогда же молдавский лидер попросил президента России об амнистии для мигрантов, нарушивших 27-ю статью того же закона, она предусматривает запрет на въезд, если иностранный гражданин ранее был выдворен за пределы РФ в административном порядке. Окончательная договоренность по этому вопросу была достигнута на недавней встрече лидеров двух стран в Москве.