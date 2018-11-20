Президент Молдовы отправляется в Москву: с кем у него запланированы встречи

Игорь Додон еще раз отметил, что Российская Федерация была, есть и будет стратегическим партнером республики.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправляется с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Facebook.

В рамках рабочей поездки главы республики запланированы встречи в Москве и Санкт-Петербурге.

"В ходе поездки предусмотрена встреча с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и мое выступление на пленарном заседании Госдумы России", - отметил Додон.

По словам Додона, также планируется проведение ряда встреч с представителями высшего руководства России, в том числе с вице-премьером, специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.

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"Пройдет заседание молдавско-российского экономического совета, в рамках которого будет обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых на прошедшем в сентябре в Кишиневе молдавско-российском экономическом форуме, и обозначены планы на будущий год", - добавил президент Молдовы.

Он рассказал, что в среду, 21 ноября, в Госдуме состоятся межфракционные рабочие заседания между депутатами Партии социалистов Республики Молдова, "Единой России" и "Справедливой России".

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Додон отметил, что 24 ноября в Москве пройдет встреча с представителями молдавской диаспоры, а 25-го числа – в Санкт-Петербурге.

"Российская Федерация была, есть и будет стратегическим партнером Республики Молдова. Никому не удастся разрушить наши братские духовные, культурные и экономические связи, которые наши народы строили веками", - подчеркнул молдавский президент.