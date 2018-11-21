Додон заявил об общей заинтересованности восстановления отношений с Россией

Глава республики провел встречу с председателем Госдумы России: о чем договорились стороны?

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подчеркнул на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным общую заинтересованность восстановления полноценных дружеских и партнерских отношений между двумя странами на всех уровнях, включая межпарламентский.

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Додон рассказал, что ожидает Россия от Молдовы

Об итогах встречи со спикером ГД РФ Додон написал на своей странице в Facebook.

"Обсудили текущее развитие молдавско-российских отношений, которые получили серьезный импульс в ходе моего недавнего официального визита в Москву. Приветствовали те договоренности, которые были достигнуты президентами Молдовы и России", - пояснил глава республики.

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По его словам, стороны также отметили высокий уровень организации и результативность прошедшего в сентябре в Кишиневе первого молдавско-российского экономического форума. Додон выразил признательность Володину за предоставленную возможность выступить с речью на пленарном заседании Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации.

"Подчеркнул общую заинтересованность восстановления полноценных дружеских и партнерских отношений между нашими странами на всех уровнях, включая межпарламентский", - заявил президент Молдовы.

Он также отметил, что парламентская группа молдавско-российской дружбы - самая многочисленная в высшем законодательном органе Молдовы, а возглавляет ее лидер пропрезидентской Партии социалистов республики Зинаида Гречаная. По словам Додона, в рамках беседы с Володиным стороны договорились предпринять необходимые шаги по активизации деятельности данной парламентской группы.

"При этом подчеркнул, что стратегическая задача президента Молдовы - выстраивание сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом и строгое соблюдение конституционного принципа постоянного нейтралитета республики", - отметил глава республики.

Додон выразил уверенность в том, что после парламентских выборов в Молдове 24 февраля 2019 года откроются новые хорошие перспективы для углубления стратегического партнерства с Российской Федерацией.

Молдавский лидер находится в эти дни с рабочим визитом в России. У него запланированы встречи в Москве и Санкт-Петербурге.