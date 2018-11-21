В МВФ отреагировали на заявление об отставке главы Нацбанка Молдовы

Реакция МВФ на заявление Чокли об отставке с поста руководителя Нацбанка республики: что заявили в международной финансовой организации?

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Международный валютный фонд отреагировал на заявление Сергея Чокли об отставке с поста главы Национального банка Молдовы.

Значительный прогресс

Представительство фонда в республике распространило сообщение от имени постоянного представителя МВФ в Молдове.

"Мы выражаем признательность господину Чокле за значительный прогресс, достигнутый под его руководством Национальным банком Молдовы, а также благодарим его за плодотворное сотрудничество в течение последних трех лет", - сказано в тексте пресс-релиза.

В МВФ сообщили, что продолжат работу с новым руководством Нацбанка Молдовы.

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"Мы продолжим тесные и конструктивные отношения с Нацбанком и взаимодействие с новым руководителем Национального банка Молдовы в рамках диалога с молдавскими властями по экономической программе, а также в рамках взаимодействия МВФ с властями стран-членов", - добавили в представительстве фонда.

Прекращение работы с 30 ноября

Во вторник, 20 ноября, Сергей Чокля объявил на брифинге, что официально подал заявление спикеру парламента о прекращении функций руководителя Национального банка, начиная с 30 ноября.

Парламент назначил его главой Национального банка Молдовы в марте 2016 года. Кандидатуру Чокли тогда поддержал 61 депутат. Он вступил в должность 11 апреля 2016 года. Мандат председателя Нацбанка по закону составляет 7 лет.

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У Сергея Чокли тройное гражданство — молдавское, румынское и французское. Он в течение 17 лет задействован в финансово-банковском секторе. Одна из последних занимаемых им должностей — глава отдела корпоративных финансов BNP PARIBAZ ZAO (Москва). Чокля окончил государственный университет Франции Пантеон-Ассас по специальности экономика.