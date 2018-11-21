Президент Молдовы обратился к депутатам Госдумы России: о чем говорил Додон

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, выступая на пленарном заседании Госдумы РФ, предложил российской стороне подписать совместную декларацию о стратегическом партнерстве и создать совместный комитет на высоком политическом уровне, целью которого будет всестороннее обсуждение вопросов стратегического характера.

Додон стал первым президентом Молдовы, который обратился напрямую к российским депутатам.

Как написал глава республики в своем Facebook по итогам заседания, он напомнил парламентариям о 500-летней общей истории двух стран и народов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон заявил об общей заинтересованности восстановления отношений с Россией

Президент Молдовы обратил особое внимание депутатов на православные и семейные ценности, которые до сих пор служат объединяющим фактором.

"Подробно остановился на современном этапе молдавско-российских отношений и заверил российских партнеров в том, что администрация президента Молдовы приложит все усилия для восстановления полноценных торгово-экономических, культурных и политических отношений между нашими странами", - отметил Додон.

По его словам, в связи с этим он "предложил российской стороне подписать совместную декларацию о стратегическом партнёрстве и создать Совместный комитет на высоком политическом уровне, целью которого будет всестороннее обсуждение вопросов стратегического характер".

"В этом же контексте изложил российским парламентариям суть реализуемой президентом Молдовы стратегии внешнеполитического баланса между Востоком и Западом на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета", - добавил Додон.

Додон также рассказал о нынешнем состоянии и перспективах урегулирования приднестровского конфликта, особо выделив важную роль Российской Федерации как посредника и гаранта.

Молдавский лидер находится в эти дни с рабочим визитом в России. У него запланированы встречи в Москве и Санкт-Петербурге.