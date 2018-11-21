Названа дата совместного заседания правительств Молдовы и Румынии

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии состоится 22 ноября в Бухаресте, которому предшествует встреча премьеров двух стран Павла Филипа и Виорики Дэнчилэ, сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.

"В рамках совместного заседания двух правительств будут рассмотрены совместные проекты и установлены приоритеты сотрудничества на будущее. В тоже время будут подписаны и многочисленные двусторонние соглашения по различным направлениям. По итогам заседания премьеры Павел Филип и Виорика Дэнчилэ сделают заявления для прессы", - отметили в пресс-службе правительства.

Встреча под конец года

Совместное заседание членов кабинетов министров двух стран должно было состоятся еще в первой половине текущего года. Во всяком случае, так договорились Филип и Дэнчилэ еще в феврале, когда румынский премьер находилась с визитом в Кишиневе. Тогда же стороны условились провести встречу в таком формате в столице Молдовы. Однако организация совместного заседания в очередной раз затянулась.

Так и несостоявшееся заседание

К слову, совместное заседание членов правительств Молдовы и Румынии должно было состояться в конце 2017 года, однако было отложено. Тогда в Румынии разгорелся политический кризис. Правящая Социал-демократическая партия Румынии приняла решение лишить премьера Михая Тудосе политической поддержки из-за разногласий между ним и лидером партии Ливиу Драгня.

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Отставку Тудосе утвердил президент Румынии Клаус Йоханнис. Позже социал-демократы провели заседание исполкома партии, на котором большинством голосов выдвинули на пост премьера кандидатуру Дэнчилэ. После того как ее кандидатуру одобрил президент страны Клаус Йоханнис и двухпалатный парламент, Дэнчилэ стала первой женщиной в Румынии, которая возглавила правительство этой страны.