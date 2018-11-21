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В Тирасполе обсудили перспективы проведения переговоров в формате "5+2"

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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С визитом в Приднестровье побывал глава Миссии ОБСЕ в Молдове, в Тирасполе он встретился с руководителем внешнеполитического ведомства региона.

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх обсудил с руководителем внешнеполитического ведомства приднестровского региона Виталием Игнатьевым перспективы проведения переговоров в формате "5+2" до конца нынешнего года. Их встреча состоялась на площадке МИДа непризнанной ПМР.

"Была детально проанализирована ситуация по реализации договоренностей, подписанных в ноябре 2017 года. В частности, дипломаты обменялись мнениями о ходе исполнения взятых обязательств в сфере телекоммуникаций и политически мотивированных уголовных дел",- отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства региона.

Собеседники также уделили внимание реализации ранее подписанной договоренности в сфере автотранспорта. Они обсудили необходимость выработки механизма для осуществления международных пассажирских перевозок транспортными компаниями Приднестровья.

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Теги:
Виталий Игнатьев, миссия обсе, переговоры в формате 5+2, переговоры в формате "5+2", переговоры, переговоры "5+2", Приднестровье
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