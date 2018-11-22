Лавров обсудит со спецпредставителем ОБСЕ приднестровский вопрос

В понедельник, 26 ноября, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 26 ноября, проведет переговоры с Франко Фраттини - спецпредставителем ОБСЕ по урегулированию в непризнанной ПМР.

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Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время традиционного брифинга.

"Двадцать шестого ноября состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию. Планируется обмен мнениями по темам, которые включены в повестку дня предстоящего в Милане заседания СМИД ОБСЕ по приднестровскому урегулированию и другим представляющим взаимный интерес вопросам", - сказала Захарова.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР.

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В 1992 году, после неудавшейся попытки властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.