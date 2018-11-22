Как выглядит заявление об отставке главы Нацбанка Молдовы

Глава Нацбанка Молдовы Сергей Чокля передал спикеру парламента Андриану Канду заявление об отставке за четыре дня до обнародования своего решения.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Заявление об отставке Сергея Чокли с поста руководителя Национального банка Молдовы зарегистрировано в парламенте.

Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету приняла во внимание это заявление, которое будет представлено в высшем законодательном органе страны. Исходя из прикрепленного к проекту документа приложения становится понятным, что Чокля передал спикеру парламенту Андриану Канду заявление об отставке за четыре дня до публичного объявления об уходе с поста главы Нацбанка. Заявление подписано Чоклей 16 ноября, а 20 ноября он заявил на брифинге, что покидает НБМ с 30 ноября этого года.

"Причины данного заявления являются личными", - отмечено в заявлении, адресованного Канду.

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Парламент назначил Чоклю главой Национального банка Молдовы в марте 2016 года.

Его кандидатуру тогда поддержал 61 депутат. Он вступил в должность 11 апреля 2016 года. Мандат председателя Нацбанка по закону составляет 7 лет.

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У Сергея Чокли тройное гражданство — молдавское, румынское и французское. Он в течение 17 лет задействован в финансово-банковском секторе. Одна из последних занимаемых им должностей — глава отдела корпоративных финансов BNP PARIBAZ ZAO (Москва). Чокля окончил государственный университет Франции Пантеон-Ассас по специальности экономика.