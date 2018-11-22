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Глава Нацбанка Молдовы Сергей Чокля

Как выглядит заявление об отставке главы Нацбанка Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава Нацбанка Молдовы Сергей Чокля передал спикеру парламента Андриану Канду заявление об отставке за четыре дня до обнародования своего решения.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Заявление об отставке Сергея Чокли с поста руководителя Национального банка Молдовы зарегистрировано в парламенте.

Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету приняла во внимание это заявление, которое будет представлено в высшем законодательном органе страны. Исходя из прикрепленного к проекту документа приложения становится понятным, что Чокля передал спикеру парламенту Андриану Канду заявление об отставке за четыре дня до публичного объявления об уходе с поста главы Нацбанка. Заявление подписано Чоклей 16 ноября, а 20 ноября он заявил на брифинге, что покидает НБМ с 30 ноября этого года.

"Причины данного заявления являются личными", - отмечено в заявлении, адресованного Канду.

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Парламент назначил Чоклю главой Национального банка Молдовы в марте 2016 года.

Его кандидатуру тогда поддержал 61 депутат. Он вступил в должность 11 апреля 2016 года. Мандат председателя Нацбанка по закону составляет 7 лет.

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У Сергея Чокли тройное гражданство — молдавское, румынское и французское. Он в течение 17 лет задействован в финансово-банковском секторе. Одна из последних занимаемых им должностей — глава отдела корпоративных финансов BNP PARIBAZ ZAO (Москва). Чокля окончил государственный университет Франции Пантеон-Ассас по специальности экономика.

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