"И да поможет Бог": молдавские депутаты придумали себе клятву

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Молдавские депутаты утвердили в первом чтении новый кодекс правил и процедур парламента. Документ состоит из 366 статей и охватывает весь спектр работы законодателей.
Депутаты из оппозиционных фракций высказались за то, что не стоит принимать этот проект в спешке, а отложить для парламента следующего созыва, так как мандат действующего высшего законодательного органа завершается через неделю – 30 ноября. Впрочем, их доводы остались без поддержки большинства, и документ приняли в первом чтении, а во втором его ждут многочисленные поправки.
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Что из себя представляет клятва?
Нововведением в работе молдавских парламентариев станет пункт о депутатской клятве. По новой процедуре, после представления отчета в Конституционный суд председатель заседания приглашает каждого депутата на центральную трибуну дать клятву/обещание.
Клятва достаточно короткая, но содержательная: "Клянусь/обещаю оправдать доверие, оказанное народом, добросовестно участвовать в осуществлении государственной власти, уважать Конституцию и законы страны, выполнять свои обязанности в качестве депутата. А действия, которые я буду предпринимать, будут только на благо народа. И да поможет Бог!".
При этом клятва может быть дана и без религиозной формулировки, которая дополняется словами: "Клянусь/обещаю с честью и совестью". Отказ от дачи клятвы констатируется председателем заседания и включается в личное дело депутата, а также отражается на официальной странице парламента.
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"Депутат, который не присутствовал на учредительном заседании, или парламентарий, мандат которого был выдан позже, дает клятву на своем первом пленарном заседании", - отмечено в тексте кодекса.
Какие санкции ждут депутата за прогул работы?
В документе прописано, что ни один депутат не может отсутствовать на заседаниях парламента или его рабочих структур по необоснованным причинам. Не находиться на заседании разрешается если:
- получено задание от спикера, бюро, комиссии или фракции парламента;
- народный избранник получил больничный лист;
- депутат отправился в отпуск по личным причинам;
- парламентарий отказывается участвовать в знак протеста;
- депутат придерживается решения парламента, который постановил не участвовать в пленарном заседании.
При этом депутату нужно заранее предупредить о своих планах. Если паралментария нет на рабочем месте по другим мотивам, то это попадает под формулировку "отсутствие по необоснованным причинам".
Согласно статье 340 указанного кодекса, сознательный прогул обойдется депутату в копеечку – минус 10% от зарплаты.
Наказание для депутатов за плохое поведение…
За нарушение положений кодекса в рамках заседания парламента или его профильных структур предусмотрены следующие санкции: предупреждение; призыв к порядку; лишение слова в течение всего заседания; удаление из зала заседаний; запрет на участие в пленарных заседаниях на срок до 10 раз.
Согласно тексту проекта, невыполнение депутатом требований председателя заседания покинуть зал наказывается потерей зарплаты и ежемесячных пособий на 25%, а сопротивление или оскорбление на просьбу покинуть зал заседаний наказываются потерей 50% заработной платы и ежемесячных выплат за каждый случай.