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Заседание парламента Молдовы. Архивное фото.

"И да поможет Бог": молдавские депутаты придумали себе клятву

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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За что парламентариев будут выгонять с пленарных заседаний, как их будут наказывать за плохое поведение и как они будут работать: что придумали молдавские депутаты?

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Молдавские депутаты утвердили в первом чтении новый кодекс правил и процедур парламента. Документ состоит из 366 статей и охватывает весь спектр работы законодателей.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Депутаты из оппозиционных фракций высказались за то, что не стоит принимать этот проект в спешке, а отложить для парламента следующего созыва, так как мандат действующего высшего законодательного органа завершается через неделю – 30 ноября. Впрочем, их доводы остались без поддержки большинства, и документ приняли в первом чтении, а во втором его ждут многочисленные поправки.

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Что из себя представляет клятва?

Нововведением в работе молдавских парламентариев станет пункт о депутатской клятве. По новой процедуре, после представления отчета в Конституционный суд председатель заседания приглашает каждого депутата на центральную трибуну дать клятву/обещание.

Клятва достаточно короткая, но содержательная: "Клянусь/обещаю оправдать доверие, оказанное народом, добросовестно участвовать в осуществлении государственной власти, уважать Конституцию и законы страны, выполнять свои обязанности в качестве депутата. А действия, которые я буду предпринимать, будут только на благо народа. И да поможет Бог!".

При этом клятва может быть дана и без религиозной формулировки, которая дополняется словами: "Клянусь/обещаю с честью и совестью". Отказ от дачи клятвы констатируется председателем заседания и включается в личное дело депутата, а также отражается на официальной странице парламента.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Депутат, который не присутствовал на учредительном заседании, или парламентарий, мандат которого был выдан позже, дает клятву на своем первом пленарном заседании", - отмечено в тексте кодекса.

Какие санкции ждут депутата за прогул работы?

В документе прописано, что ни один депутат не может отсутствовать на заседаниях парламента или его рабочих структур по необоснованным причинам. Не находиться на заседании разрешается если:

  • получено задание от спикера, бюро, комиссии или фракции парламента;
  • народный избранник получил больничный лист;
  • депутат отправился в отпуск по личным причинам;
  • парламентарий отказывается участвовать в знак протеста;
  • депутат придерживается решения парламента, который постановил не участвовать в пленарном заседании.

При этом депутату нужно заранее предупредить о своих планах. Если паралментария нет на рабочем месте по другим мотивам, то это попадает под формулировку "отсутствие по необоснованным причинам".

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно статье 340 указанного кодекса, сознательный прогул обойдется депутату в копеечку – минус 10% от зарплаты.

Наказание для депутатов за плохое поведение…

За нарушение положений кодекса в рамках заседания парламента или его профильных структур предусмотрены следующие санкции: предупреждение; призыв к порядку; лишение слова в течение всего заседания; удаление из зала заседаний; запрет на участие в пленарных заседаниях на срок до 10 раз.

Согласно тексту проекта, невыполнение депутатом требований председателя заседания покинуть зал наказывается потерей зарплаты и ежемесячных пособий на 25%, а сопротивление или оскорбление на просьбу покинуть зал заседаний наказываются потерей 50% заработной платы и ежемесячных выплат за каждый случай.

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