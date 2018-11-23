Делегация Европейской комиссии посетит Молдову

Стороны обсудят политический диалог между Молдовой и ЕС.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. В начале следующей недели делегация Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии прибудет в Республику Молдову с рабочим визитом.

Ожидается, что в рамках визита будут рассмотрены приоритетные вопросы политического диалога между Молдовой и Европейским союзом.

О визите в Молдову говорилось на заседании правительственной комиссии по европейской интеграции.

Отмечается, что приезд в республику делегации Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии состоится в преддверии заседания Комитета по ассоциации Молдова - Европейский союз, которое пройдет 29 ноября в Брюсселе.