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Флаг Европейского Союза (ЕС)

Делегация Европейской комиссии посетит Молдову

© Sputnik / Алекс Макнотон
Политика
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Стороны обсудят политический диалог между Молдовой и ЕС.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. В начале следующей недели делегация Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии прибудет в Республику Молдову с рабочим визитом.

Глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко
© Facebook / Dodon Igor
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Ожидается, что в рамках визита будут рассмотрены приоритетные вопросы политического диалога между Молдовой и Европейским союзом.

О визите в Молдову говорилось на заседании правительственной комиссии по европейской интеграции.

Отмечается, что приезд в республику делегации Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии состоится в преддверии заседания Комитета по ассоциации Молдова - Европейский союз, которое пройдет 29 ноября в Брюсселе.

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