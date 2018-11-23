Дождались - Гимпу уходит из политики и с поста главы Либеральной партии

В чем причина того, что известный русофоб и полиглот ("Как говорят поляки: "Bonjour, madame!") Михай Гимпу решил покинуть тонущий корабль Либеральной партии?
КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik, Елена Комолова. Лидер Либеральной партии (ЛП) Молдовы Михай Гимпу подтвердил опубликованную Sputnik в сентябре информацию о том, что он уходит с поста руководителя политформирования.
Как либералы докатились до этого?
Предводитель молдавских либералов заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост главы ЛП на конгрессе партии, который запланирован на субботу, 1 декабря. Такое заявление Михая Теодоровича приводит к единственному выводу - корабль под нежно-голубым либеральным флагом непоправимо идет ко дну. А началось все гораздо раньше…
С краха на президентских выборах, когда Гимпу набрал менее 2% голосов. А потом, помните, кто первым сбежал с тонущего корабля? В 2017 году фракция Либеральной партии в парламенте Молдовы сократилась с 13 депутатов до 9. Михай Теодорович тяжело переживал уход собратьев и не признавал, что с каждым днем дела его детища становятся все проблематичнее. Впрочем, уже тогда было понятно, что судьба молдавских либералов предельно ясна. Что окончательно сломило Гимпу – это задержание в мае 2017 года его племянника Дорина Киртоакэ, который обвиняется в коррупции в особо крупных размерах. После этого предводитель молдавских либералов вспылил и принял решение выйти из парламентского большинства и отозвать из правительства всех министров-членов ЛП. Таким образом, Гимпу по факту отошел от дел, оставшись где-то в околополитических тусовках и практически никак не влияя на изменения в стране. Гимпу и его товарищи по несчастью из ЛП стали балластом с унионистким душком – в парламенте они продвигают в основном русофобские проекты и идеи, связанные с объединением Молдовы и Румынии, которые не находят поддержки среди остальных депутатов. Занавес…
Вероятно, предводитель молдавских либералов понял, что час настал, и пора уходить с поста руководителя ЛП… И, как тяжело не было бы для него бросать корабль под флагом либералов, он все-таки решил сменить капитана. Но Гимпу не был бы Гимпу.
Сколько раз он говорил одно, а делал другое. Сейчас он практически сквозь слезы уверяет, что решил отказаться от поста руководителя Либеральной партии и объявил даже, что не намерен участвовать в предстоящих 24 февраля 2019 года выборах в парламент Молдовы ни по партийным спискам, ни по одномандатным округам. И тут же подчеркивает, что решение будет принято на конгрессе либералов 1 декабря. Ну, а что? Это так в духе Михая Теодоровича… Если коллеги по партии будут молить, Гимпу не сможет устоять и пустится в очередную авантюру. Эх, была не была!.. Его либеральное эго будет удовлетворено, правда, ровно до того момента, когда он и его коллеги не оконфузятся на выборах с мизерным процентом голосов.
Гимпу не стал говорить открыто о причинах, почему он решил покинуть руководство партии и уйти из политики. Даже если он объявит, что не будет претендовать на пост главы ЛП на конгрессе 1 декабря, либерал не уточнил, будет ли он оставаться активным в жизни партии.
Михай Гимпу возглавляет Либеральную партию в течение 20 лет. Он был избран руководителем политформирования в 1998 году.
Освобождая дорогу молодым…
Остается неясным, будет ли племянник Гимпу - Дорин Киртоакэ - баллотироваться на пост председателя ЛП. Сейчас Киртоакэ больше занят уголовными делами, открытыми на его имя. Он может получить внушительный тюремный срок, если прокуроры докажут его вину.
Поживем, увидим…
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