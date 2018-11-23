Дождались - Гимпу уходит из политики и с поста главы Либеральной партии

В чем причина того, что известный русофоб и полиглот ("Как говорят поляки: "Bonjour, madame!") Михай Гимпу решил покинуть тонущий корабль Либеральной партии?

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik, Елена Комолова. Лидер Либеральной партии (ЛП) Молдовы Михай Гимпу подтвердил опубликованную Sputnik в сентябре информацию о том, что он уходит с поста руководителя политформирования.

Как либералы докатились до этого?

Предводитель молдавских либералов заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост главы ЛП на конгрессе партии, который запланирован на субботу, 1 декабря. Такое заявление Михая Теодоровича приводит к единственному выводу - корабль под нежно-голубым либеральным флагом непоправимо идет ко дну. А началось все гораздо раньше…

© Sputnik / Miroslav Rotari Король конфуза: депутаты потеряли дар речи из-за заявления Гимпу

С краха на президентских выборах, когда Гимпу набрал менее 2% голосов. А потом, помните, кто первым сбежал с тонущего корабля? В 2017 году фракция Либеральной партии в парламенте Молдовы сократилась с 13 депутатов до 9. Михай Теодорович тяжело переживал уход собратьев и не признавал, что с каждым днем дела его детища становятся все проблематичнее. Впрочем, уже тогда было понятно, что судьба молдавских либералов предельно ясна. Что окончательно сломило Гимпу – это задержание в мае 2017 года его племянника Дорина Киртоакэ, который обвиняется в коррупции в особо крупных размерах. После этого предводитель молдавских либералов вспылил и принял решение выйти из парламентского большинства отозвать из правительства всех министров -членов ЛП. Таким образом, Гимпу по факту отошел от дел, оставшись где-то в околополитических тусовках и практически никак не влияя на изменения в стране. Гимпу и его товарищи по несчастью из ЛП стали балластом с унионистким душком – в парламенте они продвигают в основном русофобские проекты и идеи, связанные с объединением Молдовы и Румынии, которые не находят поддержки среди остальных депутатов. Занавес…

Слезы Гимпу, или Как в парламенте Молдовы решили обойтись без унири>>>

"Тонкая" стратегия Михая Теодоровича

Вероятно, предводитель молдавских либералов понял, что час настал, и пора уходить с поста руководителя ЛП… И, как тяжело не было бы для него бросать корабль под флагом либералов, он все-таки решил сменить капитана. Но Гимпу не был бы Гимпу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Реницэ: Гимпу утопил либеральный "Титаник", а водолазные работы доверил Киртоакэ

Сколько раз он говорил одно, а делал другое. Сейчас он практически сквозь слезы уверяет, что решил отказаться от поста руководителя Либеральной партии и объявил даже, что не намерен участвовать в предстоящих 24 февраля 2019 года выборах в парламент Молдовы ни по партийным спискам, ни по одномандатным округам. И тут же подчеркивает, что решение будет принято на конгрессе либералов 1 декабря. Ну, а что? Это так в духе Михая Теодоровича… Если коллеги по партии будут молить, Гимпу не сможет устоять и пустится в очередную авантюру. Эх, была не была!.. Его либеральное эго будет удовлетворено, правда, ровно до того момента, когда он и его коллеги не оконфузятся на выборах с мизерным процентом голосов.

Гимпу не стал говорить открыто о причинах, почему он решил покинуть руководство партии и уйти из политики. Даже если он объявит, что не будет претендовать на пост главы ЛП на конгрессе 1 декабря, либерал не уточнил, будет ли он оставаться активным в жизни партии.

О чем думал Михай Гимпу во время свадьбы Алины Зотя-Дурня>>>

Михай Гимпу возглавляет Либеральную партию в течение 20 лет. Он был избран руководителем политформирования в 1998 году.

Освобождая дорогу молодым…

Остается неясным, будет ли племянник Гимпу - Дорин Киртоакэ - баллотироваться на пост председателя ЛП. Сейчас Киртоакэ больше занят уголовными делами, открытыми на его имя. Он может получить внушительный тюремный срок, если прокуроры докажут его вину.

Поживем, увидим…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.