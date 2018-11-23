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Президент Молдовы Игорь Додон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Додон в Москве: президент Молдовы раскрыл детали визита в Россию

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Глава республики находится в рабочим визитом в России: о каких договоренностях сообщил президент Молдовы?

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Представители Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и Совета гражданского общества (СГО) при главе Республики Молдова подписали в пятницу Меморандум о взаимопонимании между этими двумя структурами, сообщил молдавский лидер Игорь Додон.

Как отметил Додон на своей странице в Facebook, с молдавской стороны документ подписал секретарь СГО Николае Постурусу, а с российской - председатель Совета Николай Федотов.

"Стороны намерены обмениваться опытом совершенствования законодательства в сфере развития институтов гражданского общества, общественного контроля, открытости деятельности госорганов, проводить совместные исследования и повышать уровень информированности населения по данным вопросам", - отметил молдавский президент.

По его мнению, проведение данного мероприятия – это еще один важный шаг на пути восстановления стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

Совет гражданского общества создан по указу президента Молдовы в июле 2017 года. Совет (ранее Комиссия) при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека действует с 1993 года.

Видео: президент Молдовы обратился к депутатам Госдумы России>>>

Додон в эти дни находится с рабочим визитом в России. Он провел встречу с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, выступил перед депутатами на пленарном заседании ГД, а также принял участие в работе молдавко-российского экономического совета. В рамках этой поездки у главы республики запланированы встречи с соотечественниками в Москве и Санкт-Петербурге.  

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