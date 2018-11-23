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Сергей Чокля

Решено: с 30 ноября Нацбанк Молдовы остается без руководителя

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Парламент Молдовы высказался по поводу отставки главы Нацбанка Молдовы: что думают депутаты по поводу этого решения?

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Молдавские депутаты утвердили отставку Сергея Чокли с поста главы Национального банка республики (НБМ). Таким образом, с 30 ноября эта должность становится вакантной.

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Отставка главы Нацбанка одобрена голосами 54 депутатов на основе его заявления об уходе по собственному желанию.

Споры по поводу ухода Чокли из руководства Нацбанка

Представители парламентской оппозиции, в частности либералы и либерал-демократы, поинтересовались, каковы точные причины ухода Чокли с поста руководителя НБМ, и что на самом деле стоит за этой отставкой.

Вице-председателя парламента Валериу Гилецкого удивила реакция оппозиции. Он напомнил оппозиционным парламентариям, что именно они выступали за отставку главы Нацбанка. 

Спикер высшего законодательного органа Андриан Канду, вероятно, решил "спровоцировать" оппозицию и объявил, что Чокля подал в отставку, так как парламентское большинство готовит его на другую должность.

"Принимая во внимание, что господин Чокля действительно очень хороший специалист, и он вернулся в страну, чтобы помочь Республике Молдова, хочу сказать, что мы готовим его на другой пост. В стране или за границей", - отметил Канду.

Пока непонятно, говорил ли спикер парламента с иронией или серьезно.

Как Чокля ушел в отставку?

Исходя из приложения, прикрепленного к проекту документа, становится понятным, что Чокля передал спикеру парламента Андриану Канду заявление об отставке за четыре дня до публичного объявления об уходе с поста главы Нацбанка.

Офис МВФ
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Заявление подписано Чоклей 16 ноября. А уже 20 ноября он заявил на брифинге, что покидает пост главы НБМ с 30 ноября этого года.

"Причины данного заявления являются личными", - отмечено в его заявлении, адресованном Канду.

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Парламент назначил Чоклю главой Национального банка Молдовы в марте 2016 года. Тогда его кандидатуру поддержал 61 депутат. Чокля вступил в должность 11 апреля 2016 года. Мандат председателя Нацбанка по закону составляет семь лет.

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У Чокли тройное гражданство — молдавское, румынское и французское. Он в течение 17 лет задействован в финансово-банковском секторе. Одна из последних занимаемых им должностей — глава отдела корпоративных финансов BNP PARIBAZ ZAO (Москва). Чокля окончил государственный университет Франции Пантеон-Ассас по специальности "Экономика".

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