Решено: с 30 ноября Нацбанк Молдовы остается без руководителя

Парламент Молдовы высказался по поводу отставки главы Нацбанка Молдовы: что думают депутаты по поводу этого решения?

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Молдавские депутаты утвердили отставку Сергея Чокли с поста главы Национального банка республики (НБМ). Таким образом, с 30 ноября эта должность становится вакантной.

Отставка главы Нацбанка одобрена голосами 54 депутатов на основе его заявления об уходе по собственному желанию.

Споры по поводу ухода Чокли из руководства Нацбанка

Представители парламентской оппозиции, в частности либералы и либерал-демократы, поинтересовались, каковы точные причины ухода Чокли с поста руководителя НБМ, и что на самом деле стоит за этой отставкой.

Вице-председателя парламента Валериу Гилецкого удивила реакция оппозиции. Он напомнил оппозиционным парламентариям, что именно они выступали за отставку главы Нацбанка.

Спикер высшего законодательного органа Андриан Канду, вероятно, решил "спровоцировать" оппозицию и объявил, что Чокля подал в отставку, так как парламентское большинство готовит его на другую должность.

"Принимая во внимание, что господин Чокля действительно очень хороший специалист, и он вернулся в страну, чтобы помочь Республике Молдова, хочу сказать, что мы готовим его на другой пост. В стране или за границей", - отметил Канду.

Пока непонятно, говорил ли спикер парламента с иронией или серьезно.

Как Чокля ушел в отставку?

Исходя из приложения, прикрепленного к проекту документа, становится понятным, что Чокля передал спикеру парламента Андриану Канду заявление об отставке за четыре дня до публичного объявления об уходе с поста главы Нацбанка.

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Заявление подписано Чоклей 16 ноября. А уже 20 ноября он заявил на брифинге, что покидает пост главы НБМ с 30 ноября этого года.

"Причины данного заявления являются личными", - отмечено в его заявлении, адресованном Канду.

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Парламент назначил Чоклю главой Национального банка Молдовы в марте 2016 года. Тогда его кандидатуру поддержал 61 депутат. Чокля вступил в должность 11 апреля 2016 года. Мандат председателя Нацбанка по закону составляет семь лет.

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У Чокли тройное гражданство — молдавское, румынское и французское. Он в течение 17 лет задействован в финансово-банковском секторе. Одна из последних занимаемых им должностей — глава отдела корпоративных финансов BNP PARIBAZ ZAO (Москва). Чокля окончил государственный университет Франции Пантеон-Ассас по специальности "Экономика".