Итоги переговоров с Фраттини - встреча в формате "5+2" не за горами

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В ходе телефонного разговора главы внешнеполитического ведомства приднестровского региона Виталия Игнатьева со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини собеседники обсудили перспективы проведения очередного заседания в формате "5+2" до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа непризнанной ПМР.

"Особое внимание в беседе было уделено проблемам, препятствующим полноценной реализации ранее подписанных соглашений, в частности в сфере телекоммуникаций и политически мотивированных уголовных дел", - отметили в пресс-службе.

Игнатьев поблагодарил Фраттини за усилия по продвижению диалога в 2018 году. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья также выразил надежду, что в ближайшие месяцы действующий председатель ОБСЕ будет находиться в тесном взаимодействии с коллегами из Словацкой Республики, которая возглавит эту международную структуру в 2019 году.