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Национальный банк Молдовы, архивное фото.

Спикер парламента рассказал о кандидатах на пост главы Нацбанка Молдовы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Реальная причина отставки Чокли и его дальнейшее место работы, слухи о кандидатах, а также дата, когда парламент назначит нового главу Нацбанка. Все точки над "i" расставил спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду рассказал о кандидатах на пост главы Национального банка республики (НБМ), место которого станет вакантным 30 ноября.

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В пятницу парламент одобрил отставку Сергея Чокли с поста руководителя НБМ, который решил уйти из главной финансово-банковской структуры страны по собственному желанию.

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Слухи о кандидатах

Сразу же после заявления об отставке Чокли в кулуарах парламента начали ходить слухи не только о причине его ухода, но и о том, кто же может возглавить Нацбанк. Предположения о претендентах на этот пост есть совершенно разные. Существует даже гипотеза о том, что в НБМ вернется его бывший руководитель и предшественник Чокли Дорин Дрэгуцану. На пресс-конференции в пятницу журналисты прямо задали Канду вопрос о том, может ли Дрэгуцану опять сесть в кресло главы Нацбанка.

"Не комментирую слухи. Основываюсь на критериях, предусмотренных в законе, и дискуссиях с коллегами. Считаю, что есть граждане Республики Молдова, в стране или за границей, которые смогут противостоять вызовам и быть хорошими руководителями. Давайте проявим немного терпения, и на следующей неделе примем соответствующие решения", - сказал Канду.

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Отвечая на вопрос, есть ли уже список претендентов на пост главы Нацбанка, спикер парламента отметил, что у него "в поле зрения есть несколько кандидатов". "Но что касается имен и их профиля, это будем детально обсуждать на следующей неделе", - отметил Канду.

Куда уходит Чокля?

В рамках пятничного заседания парламента председатель высшего законодательного органа отметил то ли в шутку, то ли всерьез, что Чокле подготовили другое место.

"То, что было сказано на пленарном заседании, это шутка. Господин Чокля действительно отлично подготовлен, у него впечатляющая карьера и CV. С таким опытом работы, в том числе и в качестве главы Нацбанка, он может найти себя на любом посту. Насколько мне известно, у него нет планов на политическую или профессиональную карьеру в Молдове", - сказал Канду.

Причина отставки главы Нацбанка

По мнению Канду, назначив Чоклю в 2016 году главой Национального банка Молдовы, парламент принял правильное и одно из самых лучших решений.

"Очень много ходило слухов о причине отставки. Хочу отметить, что у меня был разговор с господином Чоклей до и после подачи заявления. Причины - исключительно личного характера. Думаю, что миссия и обязательства, которые взял на себя господин Чокля в начале своего мандата, с успехом выполнены", - подчеркнул спикер парламента.

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У каждого своя миссия

Как отметил Канду, действующий руководитель Нацбанка - прекрасный кризис-менеджер. Спикер высшего законодательного органа добавил, что финансово-банковский сектор, который находился в течение всего 2015-го и начале 2016-го годов в состоянии кризиса, восстановлен благодаря, в том числе, усилиям Чокли его команды. А сейчас, по словам Канду, в этой сфере наблюдается рост и видны важные международные инвестиции.

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"Чокля хорошо справился со своей миссией. Теперь моя миссия - найти подходящего кандидата так, чтобы до конца следующей недели, до конца этого мандата парламента мы назначили руководителя Национального банка", - подчеркнул Канду.

По его словам, стандарты и профессиональные требования к кандидату очень высоки. Впрочем, все условия прописаны в законе.

"На следующей неделе приложим все усилия в дискуссиях с коллегами из парламента, правительства и с международными организациями, с которыми сотрудничаем, чтобы найти кандидата и перейти к законной процедуре по назначению нового руководителя НБМ", - заключил спикер парламента.

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