Опрос: более 60% граждан Молдовы против вступления страны в НАТО

Данные социологического опроса, представленные Ассоциацией социологов и демографов, выявили отношение жителей Молдовы к вступлению в НАТО.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Более 60% жителей Молдовы, в случае проведения всенародного референдума, проголосовали бы против вступления республики в НАТО, свидетельствуют данные социологического опроса, представленные Ассоциацией социологов и демографов.

"Мы спросили людей, как они бы проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения к НАТО. "За" проголосовали бы 22,4% респондентов, "против" — 60,1%, число сторонников вступления в НАТО продолжает падать", - заявил программный директор Ассоциации социологов и демографов Николай Бодян.

При этом 6,2% не стали бы участвовать в голосовании, 5,4% - не знают, что представляет собой НАТО, 5,9% - не определились с решением.

Опрос проходил с 1 по 20 ноября, в нем приняли участие 1189 человек из 77 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

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Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.