МИД Молдовы об инциденте в Керченском проливе

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы опубликовало на официальной странице ведомства в Facebook комментарий относительно инцидента в Керченском проливе.

"Молдова вновь подтверждает поддержку и признание суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее права на использование международных вод. Мы решительно осуждаем любые акты агрессии и провокации, которые подрывают региональную безопасность", — говорится в комментарии МИДЕИ.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

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На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины - за месяц до начала кампании по выборам президента Украины - принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 по московскому времени (16.00 по времени Кишинева). Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

В связи с инцидентом Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН. Предварительно заседание назначено на понедельник, 19.00 по московскому времени (18.00 по времени Кишинева).