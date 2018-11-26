Рейтинг доверия: какие партии попадут в парламент Молдовы

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. На этой неделе истекает мандат действующего парламента Республики Молдова. Выборы состоятся в феврале следующего года, но уже сейчас социологи интересуются тем, какие настроения царят в обществе. Пока же соцопросы показывают, что люди не особо интересуются политической обстановкой в стране, а довольно внушительная часть респондентов вообще не знает за кого голосовать.

Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля 2019 года. Голосование пройдет по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов высшего законодательного органа будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

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Опросы показывают, что следующий состав парламента изменится, и в него не попадут многие партии, представители которых занимаются законотворчеством в уютных депутатских креслах…

Состав парламента заметно изменится…

Согласно опросу Vox Populi, проведенному Ассоциацией социологов и демографов, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в высший законодательный орган страны, то большинство опрошенных поддержали бы пропрезидентскую Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) — 32,7%.

Следом расположилась бы Демократическая партия, которой на данный момент принадлежит парламентское большинство, — с 11,5%. Тройку замыкает партия "Действие и солидарность" под руководством экс-министра просвещения Молдовы Майи Санду — с 10,8%. Санду печально знаменита тем, что именно с ее подачи была проведена так называемая реформа в секторе образования, когда по всей стране ликвидировали и реорганизовали десятки школ и детских садов. Особенно остро эту реформу прочувствовали жители сел республики. Ошибки Санду до сих пор расхлебывает вся Молдова… К слову, Санду выдвигалась на пост президента страны в 2016 году, но заняла вторую позицию.

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А партия "Платформа "Достоинство и правда", лидером которой является Андрей Нэстасе, получила бы поддержку 10%. Ранее он хотел выдвинуться на разные посты. Проигрывая, они совместно с Санду проводили серию протестов. Вместо заявленных тысяч граждан получали пшик.

Остальные партии, согласно результатам социологического исследования, не преодолели бы шестипроцентный порог.

Одна из проблем, на которой остановились социологи, заключается в том, что каждый пятый участник опроса не знает за кого голосовать в случае проведения в ближайшее воскресенье выборов в парламент Молдовы, а 7% респондентов заявили, что вовсе не будут принимать участия в избирательном процессе.

Доверие к политическому классу

По данным исследования, отвечая на открытый вопрос, наибольшее число респондентов заявили, что доверяют президенту республики Игорю Додону (44,2%). На втором месте — премьер страны Павел Филип (13,9%), а на третьем — Майя Санду (11%). В пятерку вошли Андрей Нэстасе (3,9%) и лидер Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный (9%). Примечательно, что каждый четвертый из десяти не определились с выбором.

Пропрезидентская Партия социалистов также возглавляет рейтинг доверия среди населения республики, возглавив топ, обойдя ближайших соперников с большим отрывом. Так, ПСРМ доверяют практически 50% респондентов.

Согласно данным опроса, интерес жителей республики к происходящему на политической арене страны продолжает оставаться весьма низким.

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Опрос проводился с 1 по 20 ноября. В исследовании приняли участие тысяча 189 граждан из 83 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.