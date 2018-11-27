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Выборы в Молдове, архивное фото.

Выборы в парламент и референдум: сколько бюллетеней получит избиратель

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (62)
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До конца этого месяца молдавские депутаты решат вопрос по поводу возможности проведения референдума в один день с парламентскими выборами.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. На этой неделе депутаты от фракции Демократической партии представят в высший законодательный орган страны проект положения об организации и проведении в день парламентских выборов, намеченных на 24 февраля 2019 года, республиканского референдума, где гражданам предстоит высказаться по поводу парламентской реформы.

Глава Демпартии Владимир Плахотнюк заявил на еженедельном брифинге во вторник о том, что уже сделаны изменения в Кодекс о выборах, которые позволяют организацию референдума в день голосования.

"В этом смысле сделаны необходимые законодательные изменения для того, чтобы можно было организовать референдум в один день с парламентскими выборами", - сказал Плахотнюк.

В пятницу молдавские депутаты утвердили в окончательном чтении проект, который касается отмены "дня тишины" и агитации в день голосования. Помимо этого, депутаты проголосовали за новые правила, которые предусматривают, что, в случае проведения республиканского референдума в один день с парламентскими выборами, избирательные округа и избирательные советы формируются по тем же критериям. За поправки в Кодекс о выборах проголосовали 53 депутата.

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Плахотнюк считает, что законодатели смогут проголосовать до 30 ноября за инициативу по организации референдума в день выборов.

"Депутаты подготовят положение о проведении референдума, чтобы можно было поставить этот проект на голосование в ближайшие дни. Таким образом, чтобы у ведомств, которые занимаются проведением выборов, было время на организацию референдума", - сказал Плахотнюк.

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Ранее Демократическая партия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предложила оптимизировать высший законодательный орган страны, сократив число депутатов со 101 до 61.

Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (62)

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