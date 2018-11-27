Что ответил Филип на вопрос, чем Кишинев может помочь Киеву

Глава правительства Молдовы озвучил свою позицию по поводу инцидента в Керченском проливе, а также рассказал о том, какие последствия для республики может повлечь объявление Киевом военного положения на Украине.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Молдова – нейтральная страна и не состоит ни в одном военном блоке, заявил молдавский премьер Павел Филип во вторник на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине.

Отвечая на вопрос о возможном дислоцировании молдавских военнослужащих на границе страны в контексте введения Киевом военного положения в некоторых областях Украины, глава правительства Молдовы отметил, что "это неуместный вопрос".

"У нас нет соглашений о военном сотрудничестве. Республика Молдова – нейтральная страна, согласно Конституции, мы не состоим в военных блоках", - отметил Филип.

Разговор Филипа с Гройсманом

Молдавский премьер отметил, что во вторник у него состоялся телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Гройсманом об эскалации напряженности между Киевом и Москвой после инцидента в Керченском проливе.

© Sputnik / Natalia Seliverstova МИД РФ: провокация Киева может отвлечь внимание от проблем на самой Украине

"Обсудили последние изменения по этому вопросу. Заверил его о помощи и полной поддержке нашей страны, как мы делали каждый раз", - сказал Филип.

Как решение Киева повлияет на Молдову?

Молдавский премьер пояснил, что предпринятые Киевом меры никак не сказались на работе контрольно-пропускных пунктов на госгранице. Он отметил, что на данный момент передвижение осуществляется в нормальном режиме. Глава правительства республики сообщил, что Пограничная полиция Молдовы проинформирована о том, что украинские власти ужесточили меры безопасности.

Эксперт из России рассказал, как военное положение повлияет на граждан Украины>>>

"В то же время Погранполиция повысит меры по наблюдению и контролю в пограничной зоне и на КПП на границе с Украиной, в том числе путем увеличения совместных патрулей, а также обмена оперативной информацией и данными с украинскими партнерами", - отметил Филип.

По его словам, "Погранполиция следит за ситуацией на всех КПП, включая центральный и приднестровский сегменты госграницы, и объявит о каких-либо изменениях режима пересечения государственного кордона".

"Граждане Республики Молдова должны знать, что на данный момент нет никакой опасности для безопасности нашей страны. Рекомендуем гражданам Молдовы, которые намерены путешествовать на Украину, проявлять максимальную внимательность при пересечении границы и быть готовыми к дополнительным проверкам со стороны украинских властей", - подчеркнул Филип.

Он добавил, что в случае возникновения каких-либо вопросов или неувязок можно обратиться по телефону круглосуточной "зеленой линии": 022 259 717. Граждане, находящиеся за границей, могут обратиться в дипломатические представительства республики.

Премьер также рассказал о создании рабочей группы под руководством молдавского вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник. В задачи структуры войдет мониторинг ситуации и оповещение о дальнейшем развитии событий.

© Sputnik / Eugene Odinokov Лавров о ситуации в Керченском проливе: нет необходимости в посредниках

Инцидент в Керченском проливе

В воскресенье три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

В ФСБ обнародовали показания военных, задержанных в Керченском проливе>>>

Военное положение на Украине

В понедельник Верховная Рада Украины одобрила указ президента о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после инцидента в Черном море. Изначально президент предложил военное положение по всей Украине на 60 дней, позже — на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года. При голосовании в Раде Порошенко заявил, что не только предлагает ограничить срок, но и территории, где вводится военное положение. Изначально указывался период военного положения с 26 ноября, потом — с 28 ноября.

Еще читать по теме: