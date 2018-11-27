Додон получил от Путина приглашение посетить саммит глав-государств ЕАЭС

О полученном от российского лидера приглашении глава молдавского государства сообщил на своей странице в Facebook.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что получил от главы российского государства Владимира Путина приглашение принять участие в качестве наблюдателя в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге 6 декабря. Об этом молдавский лидер сообщил на своей странице в соцсетях.

"Получил приглашение президента России Владимира Путина участвовать в заседании глав государств Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя 6 декабря в Санкт-Петербурге", — написал Додон в Facebook после встречи с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым.