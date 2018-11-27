Додон получил от Путина приглашение посетить саммит глав-государств ЕАЭС

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что получил от главы российского государства Владимира Путина приглашение принять участие в качестве наблюдателя в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге 6 декабря. Об этом молдавский лидер сообщил на своей странице в соцсетях.
"Получил приглашение президента России Владимира Путина участвовать в заседании глав государств Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя 6 декабря в Санкт-Петербурге", — написал Додон в Facebook после встречи с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым.
Додон добавил, что обсудил с дипломатом положение дел во внутренней и внешней политике республики, а также поблагодарил российскую сторону за открытость в решении проблем экспорта молдавской продукции на рынок РФ, за амнистию молдавских мигрантов.
Статус наблюдателя был присвоен Молдове единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая. Рабочая группа учреждена в рамках меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Молдовой в апреле 2017 года.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
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