21:06 27 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Председатель парламента Молдовы Андриан Канду

Канду в Румынии: зачем спикер парламента Молдовы ездил к соседям

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
64 0 0

С какими подарками отправился в Румынию спикер парламента Молдовы, что он обсудил с высокопоставленными чиновниками страны-соседки?

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду в завершении мандата высшего законодательного органа республики совершил рабочий визит в Румынию, где провел многочисленные встречи с высокопоставленными чиновниками страны-соседки.

Выборы в Молдове, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы в парламент и референдум: сколько бюллетеней получит избиратель

Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Корректность выборов в парламент Молдовы

В ходе визита в Бухарест молдавский политик провел встречи с председателями обеих палат парламента Румынии -  главой сената Кэлином Попеску-Тэричану и спикером палаты депутатов Ливиу Драгней.

На встрече обсуждались темы, касающиеся будущего председательства Румынии в Совете ЕС. Также чиновники обговорили программу поддержки Республики Молдова со стороны Румынии. Этот проект, как уточнили в пресс-службе парламента, может быть запущен в следующем году.

Слезы Гимпу, или Как в парламенте Молдовы решили обойтись без унири>>>

Выборы в парламент Молдовы, намеченные на февраль следующего года, стали отдельной темой беседы чиновников. Канду подчеркнул решимость властей обеспечить демократические и корректные выборы в соответствии с международными стандартами. Он пригласил румынских депутатов и сенаторов принять участие в мониторинге выборов в парламент Молдовы в следующем году.

Консультации по поводу главы Нацбанка Молдовы

Любопытным оказался и тот факт, что в рамках этого визита в Бухарест у Канду состоялась встреча с главой Нацбанка Румынии Флорином Джорджеску. 

Национальный банк Молдовы, архивное фото.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Спикер парламента рассказал о кандидатах на пост главы Нацбанка Молдовы
На прошлой неделе руководитель Национального банка Молдовы Сергей Чокля подал в отставку, а сам Канду заявил, что до 30 ноября парламенту необходимо не просто определиться с кандидатурой на этот пост, а утвердить ее.

Естественно, что в переговорах с Джорджеску спикер высшего законодательного органа республики среди прочего затронул и этот вопрос. Канду выразил уверенность, что смена главы Нацбанка Молдовы не затронет процесс гармонизации банковского сектора с международными стандартами, в соответствии с принципами Basel III (документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования). Канду подчеркнул, что вскоре парламенту будет предложен новый кандидат на должность главы Нацбанка Молдовы, который продолжит начатые реформы.

Отставка главы Нацбанка: готовиться ли жителям Молдовы к сюрпризам>>>

Председатель парламента Молдовы поблагодарил за увеличение присутствия румынских банков в республике и выразил надежду, что эффективное сотрудничество между центробанками двух стран будет продолжаться и впредь.

Как сообщили в пресс-службе молдавского парламента, Джорджеску подчеркнул особые отношения между двумя центробанками, подтвердив готовность румынской стороны продолжать поддержку реформ в банковской системе республики.

Встреча спикера парламента Молдовы Андриана Канду с главой Нацбанка Румынии Флорином Джорджеску
© Photo: пресс-служба парламента Молдовы
Встреча спикера парламента Молдовы Андриана Канду с главой Нацбанка Румынии Флорином Джорджеску

Не с пустыми руками

В рамках рабочего визита Канду приехал в Бухарест не с пустыми руками. Он вручил "Медаль демократии" (Medalia Democrației) главе сената и спикеру палаты депутатов за выдающийся вклад в углубление дружественных отношений между Республикой Молдова и Румынией, а также за особые заслуги в развитии отношений с молдавским парламентом.

Высшую награду парламента Республики Молдова Канду вручил также главе Королевского Дома Румынии Маргарете и ее мужу принцу Раду в знак благодарности за продвижение интересов и имиджа Республики Молдова.

Ранее Канду заявлял о символизме своего рабочего визита в Румынию, ведь с поездки в Бухарест он начинал свой мандат в качестве председателя парламента Молдовы, этим же и заканчивает.

Читайте также: 

По теме

Канду рассказал, как в парламенте может появиться пророссийское большинство
Канду: Молдова заинтересована в развитии молдавско-российского диалога
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Цхинвале у Вечного Огня выставлен почетный караул
    Никто не забыт

    "Бессмертный полк" в Южной Осетии разыскал почти две тысячи могил фронтовиков, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

  • Пассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
    Нулевая рентабельность

    За восемь рейсов поезда сообщением Киев - Рига "Украинские железные дороги" ничего не заработали, но считают запуск маршрута удачным.

  • Пустой школьный класс
    Подумайте о детях!

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что педагоги, устроив протест, нарушили интересы своих учеников.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мода в СССР: на подиуме и в жизни - архивные фото
Видео Кыргызстанец проверил жену на верность набрало 25 млн просмотров
Мудрая жена жестоко проучила своего мужа-ревнивца - поучительное видео
Валютные поступления в III квартале 2018 года
Валютные поступления: факты и цифры

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться