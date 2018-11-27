Канду в Румынии: зачем спикер парламента Молдовы ездил к соседям

С какими подарками отправился в Румынию спикер парламента Молдовы, что он обсудил с высокопоставленными чиновниками страны-соседки?

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду в завершении мандата высшего законодательного органа республики совершил рабочий визит в Румынию, где провел многочисленные встречи с высокопоставленными чиновниками страны-соседки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в парламент и референдум: сколько бюллетеней получит избиратель

Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Корректность выборов в парламент Молдовы

В ходе визита в Бухарест молдавский политик провел встречи с председателями обеих палат парламента Румынии - главой сената Кэлином Попеску-Тэричану и спикером палаты депутатов Ливиу Драгней.

На встрече обсуждались темы, касающиеся будущего председательства Румынии в Совете ЕС. Также чиновники обговорили программу поддержки Республики Молдова со стороны Румынии. Этот проект, как уточнили в пресс-службе парламента, может быть запущен в следующем году.

Слезы Гимпу, или Как в парламенте Молдовы решили обойтись без унири>>>

Выборы в парламент Молдовы, намеченные на февраль следующего года, стали отдельной темой беседы чиновников. Канду подчеркнул решимость властей обеспечить демократические и корректные выборы в соответствии с международными стандартами. Он пригласил румынских депутатов и сенаторов принять участие в мониторинге выборов в парламент Молдовы в следующем году.

Консультации по поводу главы Нацбанка Молдовы

Любопытным оказался и тот факт, что в рамках этого визита в Бухарест у Канду состоялась встреча с главой Нацбанка Румынии Флорином Джорджеску.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Спикер парламента рассказал о кандидатах на пост главы Нацбанка Молдовы

На прошлой неделе руководитель Национального банка Молдовы Сергей Чокля подал в отставку , а сам Канду заявил, что до 30 ноября парламенту необходимо не просто определиться с кандидатурой на этот пост, а утвердить ее.

Естественно, что в переговорах с Джорджеску спикер высшего законодательного органа республики среди прочего затронул и этот вопрос. Канду выразил уверенность, что смена главы Нацбанка Молдовы не затронет процесс гармонизации банковского сектора с международными стандартами, в соответствии с принципами Basel III (документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования). Канду подчеркнул, что вскоре парламенту будет предложен новый кандидат на должность главы Нацбанка Молдовы, который продолжит начатые реформы.

Отставка главы Нацбанка: готовиться ли жителям Молдовы к сюрпризам>>>

Председатель парламента Молдовы поблагодарил за увеличение присутствия румынских банков в республике и выразил надежду, что эффективное сотрудничество между центробанками двух стран будет продолжаться и впредь.

Как сообщили в пресс-службе молдавского парламента, Джорджеску подчеркнул особые отношения между двумя центробанками, подтвердив готовность румынской стороны продолжать поддержку реформ в банковской системе республики.

© Photo: пресс-служба парламента Молдовы Встреча спикера парламента Молдовы Андриана Канду с главой Нацбанка Румынии Флорином Джорджеску

Не с пустыми руками

В рамках рабочего визита Канду приехал в Бухарест не с пустыми руками. Он вручил "Медаль демократии" (Medalia Democrației) главе сената и спикеру палаты депутатов за выдающийся вклад в углубление дружественных отношений между Республикой Молдова и Румынией, а также за особые заслуги в развитии отношений с молдавским парламентом.

Высшую награду парламента Республики Молдова Канду вручил также главе Королевского Дома Румынии Маргарете и ее мужу принцу Раду в знак благодарности за продвижение интересов и имиджа Республики Молдова.

Ранее Канду заявлял о символизме своего рабочего визита в Румынию, ведь с поездки в Бухарест он начинал свой мандат в качестве председателя парламента Молдовы, этим же и заканчивает.

Читайте также: