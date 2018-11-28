ЕС нашел предлог не давать Молдове денег

Делегация ЕС в Молдове детально пояснила, чего ждет Брюссель от Кишинева.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik, Нику Гончар. Макрофинансовая помощь Молдове от Евросоюза приостановлена на неопределенный срок. Вернее, срок этот есть, но опирается не на дату, а на действие со стороны центральных властей РМ – на прогресс в работе судебной системы и на борьбу с коррупцией.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В МВФ отреагировали на заявление об отставке главы Нацбанка Молдовы

Так говорится в пресс-релизе делегации Евросоюза в Молдове.

"Европейский союз подтверждает сокращение финансовой поддержки из-за нарушения принципов правового государства и демократии в Молдове. Платежи из программ макрофинансирования и бюджетной поддержки ЕС были приостановлены до ожидаемого прогресса в различных названных областях", — говорится в документе.

Чего ожидает Брюссель?

В ЕС ждут от Кишинева:

– проведения транспарентных парламентских выборов с участием международных наблюдателей;

– тщательного расследования хищения около миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году;

– осуществления судебной реформы, которая будет гарантировать независимость системы;

– внедрения эффективной системы декларации активов, что поможет в борьбе с коррупцией.

"Евросоюз будет и впредь уделять пристальное внимание всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением парламентских выборов в Республике Молдова", — заметили авторы документа, опубликованного на сайте делегации ЕС в РМ.

Деньги, которые пообещали

В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдове Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготный кредит. Среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.

За выполнением условий, поставленных перед Молдовой, следят Еврокомиссия и Европейская служба внешних дел.

Изнанка вопроса

Некоторые эксперты полагают, что сегодня Брюссель сделал ставку на совершенно других персоналий, нежели те, что находятся сейчас у власти. Последние годы в роли проевропейской альтернативы в молдавской политике выступают Андрей Нэстасе и Майя Санду сотоварищи. Не исключено, считают в экспертном сообществе страны, что деньги, обещанные западными партнерами официальному Кишиневу, уходят на поддержание политформирований названных господ, один из которых, - Нэстасе, - недавно активизировался в роли "узника совести", так и не став мэром молдавской столицы.

Эту точку зрения подтвердит в скором времени лишь картина предвыборной агитации - у кого холст будет больше и краски гуще.

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