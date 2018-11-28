В администрации президента РМ высказались по инциденту в Керченском проливе

Администрация президента РМ выразила обеспокоенность в связи с угрозой региональной безопасности и выразила надежду, что разногласия между двумя странами будут урегулированы путем диалога.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В администрации президента Молдовы надеются, что после морского инцидента в Керченском проливе Россия и Украина смогут урегулировать свои разногласия посредством мирного и дипломатического диалога.

Официальный комментарий опубликовал на своей странице в Facebook советник главы государства Максим Лебединский.

"Любые действия, которые могут ухудшить и без того сложную ситуацию в регионе, очень опасны, и мы убеждены и надеемся, что две дружественные Молдове страны смогут решить свои разногласия и конфликты посредством диалога, мирным и дипломатическим путем", — сказано в сообщении.

В заявлении говорится также о беспокойстве администрации Игоря Додона в связи с трудностями, которые могут возникнуть у граждан Молдовы и молдавских экспортеров, которые следуют через Украину транзитом, — "уже появились первые сигналы", отмечается в официальном комментарии.

© Sputnik / Григорий Сысоев Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе

В администрации главы государства внимательно следят за ситуацией на приднестровском участке молдавско-украинской границы. Секретарь Высшего совета безопасности находится в постоянном контакте с руководством уполномоченных государственных органов, чтобы исключить возникновение любых провокаций.

Администрация главы государства выразила надежду, что этот эпизод не обернется тяжелым уроном для региональной безопасности, а его решение будет найдено мирным, политическим путем.

Что произошло в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

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Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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