Brexit: Молдова и Великобритания перейдут на новые правила сотрудничества

И Brexit тому причина: Молдова изменит соглашение о партнерстве с Великобританией – что пропишут в новом документе?

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Молдова начнет переговоры по заключению нового двустороннего соглашения о политическом и торговом партнерстве с Великобританией. В отношениях между странами этот документ заменит договор об ассоциации РМ-ЕС после Brexit. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила в среду, 28 ноября, консультативное заключение по поводу начала соответствующих переговоров.

"Соглашение обеспечит непрерывность отношений между нашей страной и Великобританией, развитие двустороннего политического партнерства, укрепление торгово-экономического сотрудничества, а также создаст оптимальные условия для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", - отмечено в тексте документа.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы будет обеспечивать проведение переговорного процесса и проводить его мониторинг. Планируется создать специальную группу для дискуссий, в состав которой войдут представители министерств и других ведомств. После подписания соглашения документ должен ратифицировать парламент.

Что ждет жителей Молдовы после Brexit

Ранее государственный министр по делам Европы и Америки отдела внешних связей и Содружества Великобритании Алан Дункан заявил о том, что структура поддержит власти Молдовы в изучении возможности упрощения поездок граждан республики в Соединенное Королевство и пребывания их в этой стране. Такое заявление чиновник сделал по итогам встречи с послом Молдовы в Великобритании Анжелой Пономаревой. Этот вопрос поднимался в связи с необходимостью продолжения адекватного двустороннего диалога в контексте Brexit.

Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и евроинтегарции, упрощение визового режима даст свои плоды в деле двусторонней торговли, будет способствовать расширению сотрудничества в области туризма, образования и культуры.

Туск: страны ЕС одобрили соглашение по Brexit>>>

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. В ноябре саммит лидеров 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил на внеочередном заседании проект договора об условиях отделения Великобритании от ЕС, а также политическую декларацию о будущих отношениях со страной. Впрочем, как заявляли ранее европейские чиновники, большая часть работы по Brexit еще впереди.