В Приднестровье отреагировали на введение военного положения на Украине

В приднестровском регионе по этому вопросу прошло заседание Совета безопасности, на котором был согласован план действий, а также принято решение о создании координационного центра по реагированию в случае изменения ситуации.

ТИРАСПОЛЬ, 28 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. С сегодняшнего дня в Приднестровье, учитывая введение в ряде регионов Украины режима военного положения (в том числе в Одесской и Винницкой областях), действует круглосуточная горячая линия. В случае возникновения сложностей при пересечении приднестровского участка молдо-украинской границы, а также возможных нестыковок на территории Украины граждане могут обратиться по телефону 0 800-22-800, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР.

Ситуация стабильна

"В настоящее время ситуация носит стабильный характер. В ведомстве внимательно следят за динамикой ситуации и находятся в постоянной координации с Посольством Украины в Республике Молдова. В случае возможного изменения условий пересечения украинской границы граждане будут незамедлительно проинформированы", - отметили во внешнеполитическом ведомстве региона.

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Жителям Приднестровья, направляющимся на Украину, рекомендуется принимать во внимание действие режима военного положения и с пониманием отнестись к возможным дополнительным проверкам при пересечении границы, соблюдать бдительность и осторожность.

План действий

Накануне сообщения пресс-службы МИДа непризнанной ПМР состоялось заседание Совета безопасности под председательством лидера региона Вадима Красносельского. Центральным вопросом повестки заседания стала ситуация, связанная с введением в ряде регионов Украины режима военного положения.

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В ходе заседания был согласован план действий в сложившихся условиях. В частности, было принято решение о создании координационного центра по мониторингу и реагированию на возможное изменение обстановки.