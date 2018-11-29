Канду рассказал, кто может занять пост главы Минфина Молдовы

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Спикер парламента Молдова Андриан Канду сообщил, кто может занять пост министра финансов республики, если депутаты утвердят кандидатуру Октавиана Армашу в качестве председателя Нацбанка страны.

"Уверен, что политическая команда, частью которой я являюсь, вместе с партнерами по коалиции и, конечно, с лицами, у которых есть право голоса по этому вопросу, с господином премьером удастся в ближайшее время найти подходящего человека, может, и технократа, чтобы он занял пост и безукоризненно продолжил дело господина Армашу", - сказал Канду.

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По некоторым источникам, близким к Демпартии, на должность министра финансов, вероятно, претендует нынешний генеральный секретарь Октавиан Кику.

Ранее Канду сообщил, что в качестве кандидата на пост главы Нацбанка предложен нынешний министр финансов Октавиан Армашу.

Во вторник, 20 ноября, Сергей Чокля объявил об уходе с поста председателя Нацбанка Молдовы. Уже в пятницу депутаты утвердили эту отставку, а спикер парламента Андриан Канду заявил, что кандидатуру на данную должность планируется не только обсудить, но и принять необходимые решения в этом смысле до конца текущей недели.