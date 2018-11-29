Организуют ли в Молдове референдум в один день с выборами в парламент-2019

Последняя стометровка депутатов: уже в пятницу истекает мандат действующего парламента, и законодателям предстоит решить вопрос об организации референдума в один день с выборами 24 февраля.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Спикер законодательного собрания Молдовы Андриан Канду рассказал о судьбе проекта об организации проведения в один день с парламентскими выборами референдума, на котором гражданам страны предстоит высказаться по поводу реформы парламента.

Выборы в парламент и референдум: сколько бюллетеней получит избиратель>>>

Ранее демократическая партия, которая составляет костяк парламентского большинства, предложила сократить число народных избранников со 101 до 61. Еще одна инициатива демократов, касается гражданского контроля над законодателями, она направлена на то, чтобы избиратели могли лишать парламентариев мандата, если законодатели разочаровали их. Эти два вопроса и планируется вынести на референдум, если его проведение поддержат действующие депутаты.

"На заседании совета коалиции принято решение, что в самое ближайшее время будет разработан проект положения. Скорее всего, сегодня или завтра это решение будет принято", - сказал Канду.

Мандат действующего парламента Молдовы истекает в пятницу, 30 ноября. Парламентские выборы состоятся 24 февраля 2019 года. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

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