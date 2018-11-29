Скандал в парламенте Молдовы: что сделали депутаты в последние дни работы

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Фракция Партии социалистов Республики Молдова в полном составе покинула зал заседаний парламента и не будет принимать участие в пленарных заседаниях законодательного органа в этот четверг и в грядущую пятницу.

Как сообщил депутат-социалист Влад Батрынча в ходе обсуждения рабочей повестки, фракция ПСРМ осуждает, что не были поддержаны их проекты о введении моратория на приватизацию, а также "инициативы, которые принесут спокойствие и стабильность в общество в электоральный период".

"Осуждаем, что многие наши идеи не проходят и не находят поддержки среди парламентского большинства. Поэтому нашей фракции нечего обсуждать на сегодняшнем и завтрашнем заседании. Покидаем зал заседаний", - сказал он.

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Спикер парламента Молдовы Андриан Канду обратил внимание коллег на то, что в пятницу, 30 ноября, истекает мандат высшего законодательного органа республики текущего созыва.

"Учитывая, что завтра истекает мандат парламента, давайте поздравим коллег и поблагодарим их за участие (в работе парламента - ред.) в течение четырех лет. Пожелаем им электоральных успехов", - добавил Канду.

Глава Партии социалистов Зинаида Гречаная сообщила, что в завершении мандата фракция выдвинула три важных инициативы, однако парламентское большинство проигнорировало их.

"Истекает мандат парламента... Считаем, что этот парламент с самым низким доверием населения давно должен был быть распущен", – сказала Гречаная.

Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.