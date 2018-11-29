Игорь Додон прокомментировал результаты президентских выборов в Грузии

Додон поздравил избранного президента Грузии с победой на выборах

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии.

Додон написал на своей странице в Facebook, что с большим удовлетворением адресует грузинскому народу самые сердечные поздравления, пожелания мира и процветания.

"По этому случаю считаю нужным отметить хорошие отношения между нашими государствами и народами и подчеркнуть большой интерес Республики Молдова в развитии двустороннего сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес", - отметил глава республики.

По его словам, на протяжении веков народы Молдовы и Грузии поддерживали братские отношения, основанные на общих духовных корнях, которые объединяют и сегодня.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. Центральная избирательная комиссия страны опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней - независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе - 40,48%.

Инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря.