Последнее заседание парламента Молдовы – что обсудят законодатели

О чем будут говорить депутаты молдавского парламента под занавес своего мандата - список некоторых вопросов.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Парламент Молдовы действующего созыва проведет в пятницу свое последнее пленарное заседание, намеченное на 10.00.

Согласно предварительной повестке дня, законодатели хотят обсудить законопроекты по изменению и дополнению законов о свободной экономической зоне, о публичных выплатах, о принципах урбанизма и ухода за территориями и другие документы.

Ожидается, что на голосование также будет поставлено решение о проведении референдума о снижении количества депутатов парламента.

Ранее Демократическая партия Молдовы выступила с инициативой провести реформу, которая предусматривает сокращение числа депутатов со 101 человека до 61, а также санкционирование гражданами страны тех, кто не работает в течение своего мандата. Демпартия предлагает вынести эти вопросы на референдум, который может пройти одновременно с парламентскими выборами 24 февраля 2019 года.