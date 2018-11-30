Красносельский: альтернативы переговорному процессу нет

Лидер Приднестровья на заседании Совещательного собрания первых приднестровских депутатов рассказал о внешнеполитическом векторе и о внутренней ситуации в регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поделился с приднестровскими депутатами своим пониманием положения дел во внешнеполитическом секторе и внутренней ситуации в регионе. Выступление состоялось на заседании Совещательного собрания пионеров законодательной системы Приднестровья, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

© Sputnik / Irina Leahova Тирасполь: в переговорном процессе нет ожидаемого результата

Без уступок, но следуя компромиссу

Вадим Красносельский обратил внимание на постсоветскую деградацию отношений между соседними государствами, подчеркнув, что Приднестровье в этих обстоятельствах сохраняет верность принципу выстраивания добрососедских отношений со всеми.

"Альтернативы переговорному процессу нет. Мы стремимся к миру и готовы его защищать", – подчеркнул он.

Говоря о формате "5+2", лидер Приднестровья назвал площадку рабочей. Он напомнил о достигнутых договоренностях и о продвижении в решении сохраняющих актуальность вопросов.

"Никаких уступок. Только компромиссное движение навстречу друг другу. Мы следуем принципам независимости, отстаиваем позицию, озвученную на референдумах", – отметил Красносельский. © Sputnik / Ирина Ляхова В Приднестровье намечается повышение пенсий и зарплат

Условия для возвращения приднестровцев домой

Ситуацию внутри Приднестровья его лидер назвал стабильной. Залогом этой стабильности, по его словам, является единство приднестровского народа. Он также напомнил о работе над проектом Стратегии развития Приднестровья до 2026 года.

"Мы должны четко понимать, как нам жить дальше. В стратегии будут прописаны основные принципы и план действий, чтобы каждый чиновник знал свое место в строю, а также свои цели и задачи", - заметил Красносельский.

Говоря о развитии приднестровской экономики, он обратил внимание на увеличение рабочих мест - почти за два года их стало на почти пять тысяч больше. Хорошие перспективы трудоустройства, по его словам, существуют в строительной отрасли, которую значительно оживила программа капитальных вложений. Благодаря ее реализации трудоустроено около 1,5 тысячи человек.

"Многие наши граждане, уехавшие на заработки, думают о возвращении при условии, что данная программа будет работать и дальше", – подчеркнул Красносельский.