Кадровые перестановки в правительстве Молдовы: кто лишился должностей

Премьер отправил в отставку своих советников по экономике и по реинтеграции.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип отправил в отставку двух своих советников.

Своих постов лишились главный государственный советник премьера по экономике Октавиан Калмык и главный государственный советник по вопросам реинтеграции Георге Бэлан. Оба чиновника отправлены в отставку с 30 ноября.

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Премьер-министр не назвал причин своего решения. Ранее Павел Филип не выступал с публичной критикой своих советников.

Оба функционера были назначены на свою должность в январе 2018 года. Советниками они были назначены после переформатирования состава правительства. Ранее Калмык был вице-премьером и министром экономики, а Бэлан - вице-премьером по реинтеграции.